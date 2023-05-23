Король Чарльз ІІІ хоче, аби його онуки одразу одружилися "зі своїм коханням", — джерело

Британський монарх боїться, що спадкоємці повторять його "помилки".

Король Великобританії Чарльз ІІІ сподівається, що його онуки не повторять помилок монарха та одразу одружаться зі своїм коханням. Про це пише Mirror.

74-річний син королеви Єлизавети ІІ "дуже прагне, щоб його онуки не робили помилок, які, на мою думку, він зробив", за словами професорки Сент-Ендрюського університету Чандріки Каул.

Однією з тих так званих помилок є момент, "коли мова йде про справи сердечні".

"Я думаю, що він хоче зробити це, спробувати допомогти цим маленьким онукам вирости якомога нормальнішим способом і створити більш повноцінних людей, які не бояться своїх емоцій і здатні мати впевненість, щоб одружитися з тим, з ким хочуть", — сказала Каул.

Король Чарльз ІІІ із сином Вільямом та онуком Джорджем Фото: Instagram @theroyalfamily

"І мати щасливе, успішне та наповнене особисте життя", — додала вона.

Чарльз ІІІ є дідусем дітей свого сина Вільяма: 9-річного принца Джорджа, 8-річної принцеси Шарлотти та 5-річного принца Луї. Він також дідусь дітей свого молодшого сина принца Гаррі: принца Арчі, 4, і принцеси Лілібет, 1.

Король Чарльз ІІІ та принц Джордж Фото: Getty Images

Колишній принц Уельський був одружений з принцесою Діаною з 1981 по 1996 рік. Втім, ці стосунки стали сумновідомими, оскільки син королеви зраджував своїй коханій та не приховував цього.

Після розлучення та смерті принцеси Діани у 1997 Чарльз ІІІ повернувся до свого давнього кохання — Камілли Паркер-Боулз. Вони одружилися у 2005 році.

Нагадаємо, британський монарх зібрався відвідати Румунію.

Також Фокус писав про причину, чому Чарльз ІІІ та королева Камілла сплять у різних кімнатах.