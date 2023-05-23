Роузі Гантінгтон-Вайтлі та Джейсон Стейтем відвідали захід у Каннах (фото)

Зіркова пара продемонструвала елегантні вечірні образи.

36-річна англійська супермодель Роузі Гантінгтон-Вайтлі та актор Джейсон Стейтем відвідали захід у Каннах в ідеальних вечірніх образах. Знімками події зірка подіумів та молода мама ділиться у своєму Instagram з понад 18 млн підписників.

"Ангел" Victoria's Secret приєдналася до партнера Джейсона Стейтема на церемонії вручення нагороди "Жінки в русі" на 76-му Каннському кінофестивалі у Франції.

36-річна супермодель створила гламурний образ, одягнувши чорну сукню, що облягала фігуру та підкреслювала її струнку статуру. Сукня без бретелей мала виріз у формі серця та рукави-блузи, прикріплені до неї.

Роузі доповнила свій повністю чорний ансамбль туфлями на шпильці в тон основного наряду.

Роузі Гантінгтон-Вайтлі та Джейсон Стейтем у Франції

Зокрема мама двох носила діамантове кольє у формі змії з трьох шарів, яке оберталося на її тонкій шиї.

Роузі додала ще більше блиску за допомогою відповідних діамантових браслетів на рукавичках, оскільки вони ідеально контрастували з темрявою її ансамблю та сліпили під прожекторами.

Тим часом 55-річний Джейсон Стейтем був у класичному чорному костюмі з білою сорочкою та метеликом.

Роузі Гантінгтон-Вайтлі у Франції

Нагадаємо, Джейсон Стейтем приміряв костюм великоднього кролика.

Також Фокус писав про те, як кохана Джейсона Стейтема відсвяткувала 36-річчя.