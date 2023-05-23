Мінімум одягу: Ірина Шейк вразила відвертим образом на червоній доріжці

Супермодель насолоджується своїм ризикованим вибором одягу.

37-річна російська супермодель Ірина Шейк, яка багато років живе та працює в США з найкращими світовими дизайнерами, прикувала до себе всю увагу, з'явившись на червоній доріжці у Каннах у прозорому образі. Про це пише People.

Знаменитість сфотографували, коли вона виходила з готелю Martinez у прозорій сукні-комбінації під якою була сітчаста спідня білизна Teensy. Сміливий образ Шейк доповнила відповідними оперними рукавичками, панчохами без пальців та туфлями на шпильці. Зірка подіумів обрала як аксесуари сережки з дорогоцінним камінням і кільцем. Верх прозорої сукні був прикрашений масивним камінням, яке створювало ілюзію намиста. Екстравагантний ансамбль модель завершила чорними сонцезахисними окулярами та яскраво-червоною помадою.

Ірина Шейк Фото: Getty Images

Нагадаємо, супермодель блищала в Каннах у супроводі дизайнера та свого хорошого друга Рікардо Тиші. Тоді вона вийшла на червону доріжку у темно-синій тюльовій сукні з величезним декольте.

Раніше Фокус писав, що на чемпіонаті світу з кільцевих перегонів "Формула-1" у Майамі росіянка з'явилася в білому топі, чорних трусиках-бікіні, поверх яких була надіта абсолютно прозора чорна сукня.