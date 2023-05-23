Чоловік збільшив собі губи та сідниці за $50 тисяч, щоб стати схожим на Нікі Мінаж

Чоловік не приховує, що не збирається зупинятися на досягнутому і планує нові операції.

27-річний Руді Вільялобос із Лос-Анджелеса, який працює візажистом, витратив майже $50 тисяч, щоб виглядати як співачка Нікі Мінаж. Чоловік захотів повторити не лише пухкі губи зірки, а й її дуже пишні сідниці, пише The New York Post.

"Я просто пам'ятаю, як бачив свої старі фотографії та не був задоволений тим, як я виглядаю", – сказав чоловік журналістам.

Першу операцію він зробив у 2020 році і з того часу не планує зупинятися у тому, щоб досягти ідеалу краси, яким для нього є лялька Барбі. У дитинстві він завжди грав ними, таким чином і сформувавши собі певні стандарти зовнішності.

"Я хочу бути справжньою лялькою з дуже сексуальним тілом та дуже великою круглою дупою", — пояснив Руді.

Ідеальною версією ляльки Барбі у її живому втіленні Вільлобос називає співачку Нікі Мінаж.

Нікі Мінаж

"Вона безперечно надихнула мене. Мені подобався її образ, і я хотів би бути схожим на неї якнайбільше. Вона отримала це, коли почала свою кар'єру, і була така відкрита в цьому, навіть після всієї ненависті та негативної реакції", – каже візажист.

Щоб досягти подібності з артисткою, він зробив бразильську підтяжку сідниць, філери, ботокс та чотири сеанси ін'єкцій у сідниці.

Зупинятися на досягнутому Руді не збирається.

"Я хотів би зробити операцію на носі, наповнити щелепу, видалити букальний жир і підтягнути брови", — перерахував чоловік, який зараз готується до ринопластики. На неї він має намір витратити від 5000 до 6200 доларів. Гроші на це він збирає, старанно працюючи та економлячи.

Поки що Руді насолоджується своїм "екзотичним" виглядом. Він описує себе як "мужнього та жіночного, що викликає у хлопців та дівчат цікавість" до нього.

У соцмережі Вільялобос, відомий під псевдонімом @rudyvmua_, публікує відверті фотографії та відео, демонструючи своїм підписникам сідниці та інші трансформації.

Не всім користувачам подобаються подібні експерименти із зовнішністю, і багато хто його відверто висміює. Сам Руді не звертає на це жодної уваги.

Раніше Фокус писав, що жінка вирішила зробити пластичну операцію новонародженій дочці, оскільки їй не подобалося, що дівчинка успадкувала "потворні" риси обличчя свого батька.