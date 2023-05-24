Тіна Кунакі показала рідкісні кадри свого батька (фото)

Чоловік відсвяткував своє 60-річчя.

26-річна французька модель Тіна Кунакі показала рідкісні кадри свого батька. Архівними знімками дружина Венсана Касселя ділиться в Instagram.

Робін Кунакі відзначає 60-річчя, тому його зіркова спадкоємиця привітала іменинника з ювілеєм, показавши 1,4 млн підписників свої дитячі фото.

"60", — лаконічно підписала нещодавній знімок батька французька модель.

Батько Тіни Кунакі

Зокрема зірка подіумів показала низку своїх дитячих фото, на яких позує разом з іменинником. Малюк обіймає тата, подорожує з ним та демонструє щирі дитячі емоції.

Зазначимо, що 60-річний Робін Кунакі — марокканець. Вони з мамою моделі, Надею Кунакі, виховали трьох дітей — Тіну, сина Закарі та доньку Кассі.

Щодо 26-річної моделі, то вона вийшла заміж за французького актора Венсана Касселя у 2018 році. Від союзу зірки подіумів та колишнього чоловіка Моніки Беллуччі підростає донька Амазонія, яку пара не показує публіці.

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Навесні 2023 стало відомо про закінчення стосунків знаменитостей, проте офіційно вони не коментували домислів у мережі.

Нагадаємо, Тіна Кунакі відсвяткувала 26-річчя без Венсана Касселя.

Також Фокус детальніше писав про ймовірне розлучення Тіни Кунакі та Венсана Касселя.