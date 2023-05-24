Тіна Кунакі показала рідкісні кадри свого батька (фото)
Чоловік відсвяткував своє 60-річчя.
26-річна французька модель Тіна Кунакі показала рідкісні кадри свого батька. Архівними знімками дружина Венсана Касселя ділиться в Instagram.
Робін Кунакі відзначає 60-річчя, тому його зіркова спадкоємиця привітала іменинника з ювілеєм, показавши 1,4 млн підписників свої дитячі фото.
"60", — лаконічно підписала нещодавній знімок батька французька модель.
Зокрема зірка подіумів показала низку своїх дитячих фото, на яких позує разом з іменинником. Малюк обіймає тата, подорожує з ним та демонструє щирі дитячі емоції.
Зазначимо, що 60-річний Робін Кунакі — марокканець. Вони з мамою моделі, Надею Кунакі, виховали трьох дітей — Тіну, сина Закарі та доньку Кассі.
Щодо 26-річної моделі, то вона вийшла заміж за французького актора Венсана Касселя у 2018 році. Від союзу зірки подіумів та колишнього чоловіка Моніки Беллуччі підростає донька Амазонія, яку пара не показує публіці.
Навесні 2023 стало відомо про закінчення стосунків знаменитостей, проте офіційно вони не коментували домислів у мережі.
Нагадаємо, Тіна Кунакі відсвяткувала 26-річчя без Венсана Касселя.
Також Фокус детальніше писав про ймовірне розлучення Тіни Кунакі та Венсана Касселя.