Стало відомо, скільки грошей отримає наречена Джеффа Безоса

Колишня журналістка Лорен Санчес уже сказала "так" своєму коханому.

Стало відомо, скільки грошей "заробить" Лорен Санчес після одруження з Джеффом Безосом. Про це пише Page Six.

Банківський рахунок 53-річної журналістки значно збільшиться з того моменту, як вона офіційно стане дружиної мультимільярдера Джеффа Безоса.

Санчес могла би заробляти щонайменше мільйон доларів за "кожний рік одруження", розповідає адвокат Бретт Ворд.

Весілля засновника Amazon та колишньої телеведучої стане другим для Безоса, оскільки раніше він був одружений з Маккензі Скотт протягом 26 років.

Однак у колишньої пари не було шлюбного договору, і коли вони оголосили про розлучення в січні 2019, вирішувалась доля 137 мільярдів доларів.

Джефф Безос та Лорен Санчес Фото: Instagram laurenwsanchez

На той час 59-річний Безос накопичив більшу частину свого статку завдяки тому, що був генеральним директором Amazon, і наразі є третьою найбагатшою людиною у світі.

Колишня дружина підприємця зрештою отримала 38 мільярдів доларів, що складається з 19,7 мільйонів акцій Amazon.com.

Адвокат каже, що він не підозрює, що рішення, яке Безос прийняв, вплине на те, чи укладе він взагалі шлюбний договір із Санчес.

"Зараз Джефф перебуває в зовсім іншому місці, ніж тоді", — зазначає Ворд.

Джефф Безос та Лорен Санчес Фото: Instagram laurenwsanchez

Нагадаємо, Джефф Безос зробив пропозицію своїй коханій.

Також Фокус писав про особливий подарунок мільярдера для Лорен Санчес.