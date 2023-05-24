Леонардо ДіКапріо відвідав вечірку в Каннах в оточенні таємничих жінок
Актор приховував обличчя під маскою і натягнув на лоба кепку, але журналісти все одно його впізнали.
Леонардо ДіКапріо намагався втекти від папараці на вечірці Vogue та Chopard у Каннах, коли його сфотографували в оточенні кількох дівчат. Про це пише Daily Mail.
48-річний Леонардо прибув на Каннський кінофестиваль, щоб бути присутнім на прем'єрі нового вестерну Мартіна Скорсезе "Вбивці квіткового місяця". Після червоної доріжки він відвідав закриту вечірку Vogue та Chopard у розкішному готелі Martinez, де також були й інші зірки.
Актор, який на червоній доріжці був в елегантному смокінгу, на вечірку, як завжди, одягнувся непомітно і скромно. Він з'явився в блейзері поверх сорочки, темно-синіх штанах та масці, що приховує обличчя. Також Леонардо насунув на чоло кепку.
Але з готелю він вийшов в оточенні дівчат у вечірніх сукнях, тому журналісти припустили, що вони разом були на вечірці.
Серед них дізналися 28-річну британську модель Нілам Гілл та 41-річну індійську бізнеследі Наташу Пунавалла.
Зірка "Титаніка", що вразила кінофестиваль "найкращим виступом у своїй кар'єрі" у фільмі "Вбивці квіткового місяця", спробував непомітно піти з вечірки.
"Вбивці квіткового місяця" — американський епічний кримінальний драматичний вестерн, знятий Мартіном Скорсезе, а Леонардо виступає як виконавчий продюсер.
Фільм отримав захоплені дев'ятихвилинні оплески, коли його прем'єра відбулася у Каннах у суботу ввечері. Багато кінокритиків вже дали фільму, який триває майже три з половиною години п'ять зірок, а один навіть назвав його найкращим у своєму жанрі.
IndieWire повідомив, що ДіКапріо показав "свою найкращу гру", а The Guardian присудив п'ять зірок за "чудову епопею про криваве народження Америки".
Майбутній фільм заснований на науково-популярному бестселері 2017 року "Вбивці квіткового місяця: вбивства осейджів та народження ФБР" Девіда Ґранна.
Сюжет розповідає про серію вбивств в Оклахомі в 1920-х роках, скоєних після того, як на землях племен було виявлено нафту.
Офіційний синопсис говорить: "На рубежі 20-го століття нафта принесла стан осейджам, які за одну ніч стали одними з найбагатших людей у світі. Багатство цих корінних американців відразу ж залучило білих порушників, які маніпулювали, вимагали та вкрали стільки грошей осейджів, скільки могли, перш ніж вдатися до вбивства, заснований на реальній історії і розказаний через призму роману Ернеста Буркхарта (Леонардо ДіКапріо) та Моллі Кайл (Лілі Гладстон), "Вбивці квіткового місяця" — це епічна кримінальна сага в стилі вестерн, де справжнє кохання перетнеться жахливою зрадою".
До Леонардо приєднався зірковий акторський склад, до якого увійшли володар "Оскара" Брендан Фрейзер, Джон Літгоу, Джессі Племонс та багато інших.
Прем'єру у деяких кінотеатрах заплановано на 6 жовтня, а масовий показ стартує 20 жовтня.
Нагадаємо, раніше Леонардо ДіКапріо та модель Джіджі Хадід знову бачили разом. Актор намагався втекти від фотографів.