Леонардо Ді Капріо та Мартін Скорсезе відвідали вечірку в Каннах (фото)

Легендарний дует рекламує свій новий фільм "Вбивці місячної квітки".

48-річний американський актор Леонардо Ді Капріо та 80-річний режисер Мартін Скорсезе відвідали вечірку в Каннах. Про це пише Daily Mail.

Легендарний дует зʼявився на гучній вечірці Air Mail Party під час 76-го Каннського кінофестивалю у Франції.

Ді Капріо обрав для виходу світло-сині штани разом із відповідним блейзером для заходу та додав чорну сорочку. Він взувся в темні кросівки і тримав чорну кепку в лівій руці, прогулюючись по Hotel du Cap-Eden-Roc, де проходила низка подій.

Мартін Скорсезе продемонстрував темно-синій піджак разом із жилетом у тон і білою сорочкою. Режисер додав світло-блакитну краватку до образу та взув пару чорних туфель, щоб завершити свій ансамбль для зіркової вечірки.

Леонардо Ді Капріо та Мартін Скорсезе в Каннах Фото: Getty Images

Дві легендарні зірки, які протягом багатьох років працювали разом над низкою проєктів, були помічені за розмовою, коли вони зупинилися на заході під час щорічного фестивалю, який завершується 27 травня 2023.

Їхній останній фільм "Вбивці місячної квітки" отримав велику кількість похвал і визнання критиків після його прем’єри на фестивалі.

Леонардо Ді Капріо та Мартін Скорсезе в Каннах Фото: Getty Images

Нагадаємо, Леонардо Ді Капріо зʼявився на червоній доріжці Каннського кінофестивалю-2023.

Також Фокус писав про те, чому новий фільм Мартіна Скорсезе викликав фурор у Каннах.