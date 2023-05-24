Кохана Джеффа Безоса показала обручку за 2,5 мільйона доларів

Діаманти — найкращі друзі дівчат.

53-річна Лорен Санчес виставила напоказ свою масивну обручку під час вечірки в Каннах, на якій вона була присутня зі своїм нареченим, 59-річним американським підприємцем та мільярдером Джеффом Безосом. Про це пише PageSix.

Блискучий діамант оцінюється в 20 каратів і коштує приблизно 2,5 мільйона доларів. Колишня телеведуча продемонструвала обручку під час вечері в La Petite Maison з Безосом, а також його сестрою Крістіною Безос та її чоловіком Стівом Пуром.

Майбутнє подружжя влаштовує вечірки на кінофестивалі Канна 2023 року, залишаючись на величезній вітрильній яхті бізнесмена, ніс якої прикрашає зображення крилатої богині, яка дуже нагадує Санчес.

Напередодні стало відомо, що банківський рахунок Лорен Санчес значно збільшиться з того моменту, як офіційно стане дружиною мультимільярдера. Вона могла б заробляти мінімум мільйон доларів за "щороку одруження", розповідає адвокат Бретт Уорд.

Нагадаємо, Джефф Безос зробив пропозицію своїй коханій.

Також Фокус писав про особливий подарунок мільярдера для Лорен Санчес.