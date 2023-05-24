Жизель Бюндхен продала свою сукню на гала-концерті за 48 тисяч доларів

Жизель Бюндхен оновила стару сукню Stella McCartney для свого благодійного гала-концерту.

42-річна бразильська супермодель Жизель Бюндхен відвідала гала-вечір Luz Alliance Gala на користь бразильського фонду в такому ж екологічному, як і модному вбранні. Про це пише PageSix.

Колишня дружина Тома Бреді провела урочистість на підтримку зусиль зі збереження та лісовідновлення у своїй рідній Бразилії, і продала свою сукню з аукціону за колосальні 48 000 доларів, зрештою зібравши 1 мільйон доларів на благодійність.

Образ був переробленою облягаючою асиметричною білою сукнею Stella McCartney з екологічно чистої віскозної тканини, в якій вона дебютувала на гала-концерті Hollywood for Science у 2019 році. В оригінальному вбранні на плечі була накидка зі шлейфом.

Бюндхен уклала волосся хвилями, доповнила образ сережками зі смарагдами та діамантами, а зелені туфлі Jimmy Choo з відкритим носком завершили ансамбль моделі.

Нагадаємо, 42-річна Жизель Бюндхен підігріла чутки про нові романтичні стосунки.

Також Фокус писав про причини розлучення Тома Бреді та Жизель Бюндхен після 13 років шлюбу.