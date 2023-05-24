Джастін Тімберлейк повторно зробив пропозицію своїй дружині

Зіркова пара вважається одним із найміцніших союзів Голлівуду.

Номінантка на премію "Еммі" Джесіка Біл назвала свого чоловіка, 10-разового володаря премії "Греммі" Джастіна Тімберлейка, "моїм хлопцем" на знімку з поля для гольфу, яким вона поділилася у своєму Instagram-акаунті.

У коментарях 42-річний американський музикант повторив пропозицію: "Я знаю, це звучить шалено, але ти вийдеш за мене заміж?"

Джастін Тімберлейк та Джесіка Біл

Як виявилося, Джессіка, підписуючи так селфі, мала на увазі опис профілю Джастіна в TikTok: "Хлопець Джесікі Біл".

Тімберлейк змінив свою біографію після того, як користувач соцмережі, який, мабуть, не впізнав музиканта, привітав його з тим, що має дівчину, яка "схожа на Джесіку Біл".

TikTok Джастіна Тімберлейка Фото: TikTok @justintimberlake

Американська акторка та співак одружилися у 2012 в Італії. Через три роки у зіркової пари народилася перша спільна дитина – син Сайлас Рендалл. Влітку 2022 року Тімберлейк і Біл стали батьками вдруге — у подружжя народився ще один син Фінеас.

А вперше про романтичні стосунки між знаменитостями заговорили ще у 2007. До цього одним із найяскравіших романів Джастіна Тімберлейка стали стосунки з Брітні Спірс.

Нагадаємо, Джастін Тімберлейк поділився рідкісними фотографіями із дружиною та дітьми на честь Дня Матері.

Також Фокус писав, що Джастіна Тімберлейка та Джесіку Біл помітили під час романтичного уїк-енду в Італії.