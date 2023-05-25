"Я схвильована": донька Джонні Деппа висловилася про зіркового батька

Лілі-Роуз Депп наразі представляє в Каннах серіал "Ідол", а Джонні Депп — фільм "Жанна Дюбаррі".

23-річна американська акторка Лілі-Роуз Депп висловилася про роботу свого зіркового батька Джонні Деппа. Про це пише ET.

Спадкоємиця зірки "Піратів Карибського моря" високо оцінила його гру в новому фільмі "Жанна Дюбаррі" на Каннському кінофестивалі-2023.

"Я дуже рада за нього. Я надзвичайно схвильована, – сказала Лілі-Роуз. — І це так чудово, що ми можемо робити проєкти, якими надзвичайно пишаємось".

Джонні Депп отримав семихвилинні овації історичній драмі під час її прем’єри 16 травня 2023.

У Каннах актор вперше рекламував фільм після того, як у червні 2022 виграв резонансний судовий процес щодо наклепу проти своєї колишньої дружини Ембер Герд. Під час фестивалю він сказав, що, попри те, що деякі критики говорили про його професійне "повернення", він "нікуди і не йшов".

Джонні Депп у новому фільмі Фото: Скріншот

У картині "Жанна Дюбаррі" Джонні грає короля Людовика XV і знімається разом із Бенджаміном Лаверне та Мейвенном, який також є режисером проєкту.

23-річна Лілі-Роуз, зі свого боку, отримала п’ятихвилинні овації в понеділок, коли вона та співак The Weeknd презентували скандальний серіал від HBO "Ідол".

Лілі-Роуз Депп та The Weeknd у серіалі "Ідол" Фото: HBO

Нагадаємо, серіал "Ідол" розкритикували за велику кількість відвертих сцен.

Також Фокус писав про реакцію Джонні Деппа на овації після показу його нового фільму.