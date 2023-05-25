Ветеринари розповіли, чому в будинку собака завжди має бути без нашийника

Далеко не всі власники собак бачать у нашийниках небезпеку, хоча вона є.

Багато власників собак часто вважають за краще не знімати нашийники зі своїх улюбленців, коли приходять з ними додому після прогулянок. Однак ветеринари з клініки Royal Vista Vets у Колорадо рекомендують цього не робити, оскільки вони можуть бути небезпечними для тварин в умовах закритого простору.

Так, вони зазначають, що тварина може зачепитися за меблі або предмети декору, що призведе до удушення.

Подібну заяву фахівці зробили після того, як у 14-місячного золотистого ретривера під час гри зачепився нашийник, він запанікував і вивернувся, щоб звільнитися, через що нашийник стиснувся на його шиї.

У цей момент його хазяїн був удома і зрозумів, що щось не так. Він зняв нашийник із цуценяти до того, як Персі знепритомнів. Однак тварина вже постраждала: у неї було утруднене дихання та слинотеча, через що його відвезли до ветклініки. Рентгенівські знімки тварини показали, що він мав рідину в легенях через той час, який провів, намагаючись дихати. Ветеринар зміг забезпечити пса додатковим киснем, і це у поєднанні з знеболювальними допомогло його одужанню.

За словами лікарів, результат для Персі міг бути набагато плачевнішим, якби господарі вчасно не виявили тварину.

"Небезпека задушення собак, що граються у нашийниках, — це прихована небезпека, про яку багато власників домашніх тварин не знають, але про цю історію ми часто чуємо в наших клініках невідкладної допомоги", — сказав представник Royal Vista Vets.

Тому вони просять власників не лінуватися знімати нашийники із собак у будинку.

Раніше Фокус писав про те, що ветеринар розповів, які б породи кішок він ніколи не завів, і пояснив, з чим це пов'язано.