Домашнє насильство, смерть дітей та перезапуск кар'єри у 40 років: все про Тіну Тернер

"Королева рок-н-ролу" померла у 83 роки після тривалої хвороби. Але її життя послужило натхненням для багатьох людей.

В останні роки Тіна Тернер жила у Швейцарії на віллі біля озера Кюснахт. Вона та її чоловік Ервін Бах купили будинок за два роки до її смерті.

Співачка, відома своєю нестримною, енергійною манерою виконання, довгі роки страждала від хвороб, перенесла кілька інсультів та пересадку нирки. Її рідний син Ронні помер минулого року, у 2018 році наклав на себе руки її син Крейг. Вона пройшла шлях від простої прибиральниці до статусу ікони музики, продала 200 мільйонів платівок, здобула 12 номінацій на премію "Ґреммі", три нагороди Залу слави "Ґреммі" та премію "Ґреммі" за заслуги. Вона також була першою афроамериканкою та першою жінкою, яка потрапила на обкладинку журналу Rolling Stone.

Їй вдалося перезапустити свою кар'єру у 40 років, знятися в кіно та записати хіт для Джеймса Бонда. Вона стала буддисткою, хоч її й виховували баптисткою.

Тіна Тернер Фото: Getty Images

Її життя було гідне екранізації, і про життя Тіни було знято фільм "На що здатне кохання". Картина 1993 року розповідала похмуру історію її шлюбу з Айком Тернером. Роль Тіни виконала актриса Анджела Бассет, котра отримала номінацію на "Оскар".

Фокус зібрав найцікавіші та маловідомі факти про життя та творчість "Королеви рок-н-ролу".

Тіна Тернер у дитинстві працювала на бавовняному полі і її покинули батьки

Тіна Тернер народилася 26 листопада 1939 року в Браунсвіллі, штат Теннессі, її справжнє ім'я Ганна Мей Буллок. Її батьки Флойд та Зельма Буллок були здольниками й, як казала сама Тіна, вони "ніколи її не любили". Вона згадувала, як їй та її братам та сестрам доводилося працювати на бавовняному полі з раннього дитинства.

"Мати не любила мене. І я знала різницю, тому що я спостерігала за нею і за тим, як вона поводилася з моєю сестрою Елін. Елін вона любила. Але, як не дивно, мене це не засмучувало. Просто факт, що мої батьки не особливо дбали про мене", — згадувала співачка.

Коли їй було 10 років, мати покинула сім'ю та поїхала до Сент-Луїса. Через три роки сім'ю покинув батько і Ганні Мей довелося жити з його батьками, яких вона описувала як "дуже суворих". Втім, у 16 років їй довелося переїхати до матері, котра категорично не хотіла, щоб дочка займалася музикою.

"Вона ніколи не вірила в мене. Вона ніколи не хотіла цієї дитини, і коли ця дитина виросла успішною і творчою, вона не прийняла її, тому що це було те, чого вона не хотіла", — розповідала Тіна на шоу Опри Вінфрі.

Ім'я Тіни Тернер було псевдонімом та торговим знаком

Тіна розпочала свою кар'єру з "Королями ритму" (Kings of Rhythm) Айка Тернера в 1957 році і вперше з'явилася на записі під ім'ям Little Ann.

Після цього Айк переконав її змінити ім'я на Тіна Тернер і вони стали разом виступати під назвою Ike & Tina Turner Revue.

Виступ Ike & Tina Turner Revue на італійському телебаченні

Інсайдери розповідали, що Айк зареєстрував це ім'я як товарний знак, щоб замінити її іншою співачкою, якщо вона колись вирішить припинити виступати з групою.

У Тіни Тернер було четверо дітей

Тіна Тернер була одружена з Айком Тернером 16 років, поки вони не розлучилися в 1978 році. У пари народився син Рональд Ренелл Тернер, і вона мала дитину від минулих стосунків, на ім'я Крейг Реймонд Тернер. Також Тіна усиновила двох інших дітей Айка, Айка Тернера-молодшого та Майкла Тернера, і виростила їх як своїх власних.

Тіна Тернер із сином Ронні Фото: Соцмережi

Крейг Тернер наклав на себе руки у 2018 році, коли йому було 59 років. А Ронні помер 2022-го, коли йому було 62 роки.

Шлюб із Айком Тернером був кошмарним

Айк Тернер бив свою дружину, ламав їй ніс, залишав синці та одного разу залишив на ній опіки третього ступеня, виплеснувши гарячу каву їй в обличчя. Коли вона намагалася втекти від нього, він знову її бив.

"Мої стосунки з Айком були приречені того дня, коли він зрозумів, що я зароблятиму йому гроші. Йому потрібно було контролювати мене, економічно і психологічно, щоб я ніколи не могла його покинути", — згадувала Тіна.

У результаті Тіна просто втекла перед концертом у Далласі із 36 центами в кишені. Айк погрожував її вбити, так що вона ховалася у друзів, бралася за будь-яку роботу і, бажаючи розлучитися, погодилася виплатити штраф, залишивши собі тільки своє сценічне ім'я.

"Я сказала судді: "Це лише криваві гроші. Мені нічого не потрібно. У мене було одне прохання. Я хотів продовжувати використовувати ім'я "Тіна Тернер", яке належало Айку, та все. Це зараз здається таким кумедним — ні грошей на їжу, ні оренду, але два "Ягуари"! З огляду на мій вік, 39 років, мою стать, мій колір шкіри та час, у який ми жили, все було проти мене", — згадувала співачка.

В автобіографії "Я, Тіна", співачка розповіла, що у її чоловіка були проблеми з наркотиками та про роки знущань.

Сам Айк через роки в інтерв'ю журналу Spin заявив: "Багато років тому у мене був характер. Я не шкодую ні про що, що коли-небудь зробив, абсолютно ні про що. Так, я бив її, але я бив її не більше, ніж середньостатистичний хлопець б'є свою дружину".

Дивовижне повернення в історії рок-музики

Хоч перший альбом Тіни після розлучення з Айком вийшов у 1978 році, але "дивовижним поверненням" назвали її хіт What's Love Got to Do With It?

Після цього були альбом Private Dancer, місце в "Залі слави рок-н-ролу", зірка на Алеї слави та виступ перед рекордною аудиторією в Ріо-де-Жанейро – 188 тисяч осіб.

Тіна Тернер знімалася в кіно та створила культовий саундтрек для Бонда

Після успіху альбому Private Dancer, Тернер отримала роль у фільмі "Шалений Макс 3: Під куполом грому". За роль тітоньки Ентіті Тіна отримала нагороду NAACP Image Award як "Видатна актриса". А її пісня We Don't Need Another Hero стала хітом.

Тіна Тернер виконує We Don't Need Another Hero

Також вона з'являлася у бойовику "Останній кіногерой" з Арнольдом Шварценеггером. А 1995 року записала хіт GoldenEye для фільму "Золоте око" з Пірсом Броснаном. Пісню для неї написали Боно та Едж із U2.

Тіна Тернер виконує GoldenEye

Вдруге Тіна Тернер вийшла заміж лише у 2013 році

Хоч і ходили чутки, що Тіна Тернер мала романи з Міком Джаггером і Девідом Боуї, але її особисте життя залишалося таємницею. Великим коханням співачки став продюсер Ервін Бах. Вони зустрічалися з 1986 року, а вони познайомилися, коли звукозаписна компанія EMI відправила його забрати зірку в аеропорту Хітроу.

Тіна Тернер та Мік Джаггер на одній сцені

Після 27 років спільного життя Тіна та Ервін одружилися на цивільній церемонії на березі Цюрихського озера у Швейцарії у липні 2013 року.

Весілля Тіни Тернер та Ервіна Баха

Весілля Тіни Тернер та Ервіна Баха

Через три тижні після весілля у неї стався інсульт і їй довелося вчитися заново ходити. 2016 року у неї діагностували рак кишківника. Її нирки були пошкоджені після лікування гомеопатичними засобами, тож у 2017 році Ервін віддав їй нирку.

У 2021 році, після того, як на НВО вийшов документальний фільм про Тіну Тернер, вона сказала, що завершує кар'єру і хоче провести останні роки свого життя у спокої.

Тіна Тернер у 2021 році

Останнє інтерв'ю вона дала The Guardian 9 квітня 2023 року. Тіна Тернер сказала, що сподівається: світ пам'ятатиме її, і вона не боїться смерті.

"Хочу, щоб мене запам'ятали, як королеву рок-н-ролу. Як жінку, яка показала іншим жінкам, що можна прагнути успіху на їхніх власних умовах", — зазначила співачка. А на запитання, що її лякає у старінні, вона відповіла, що нічого.

"Це повна пригода життя, і я приймаю і приймаю щодня з тим, що вона приносить", — резюмувала співачка, зазначивши, що у шлюбі з Ервіном Бахом вона знайшла спокій.

"Ервіна ніколи не лякала ні моя кар'єра, ні мої таланти, ні моя слава. Він показав мені, що справжнє кохання не вимагає затемнення мого світла, щоб він могло сяяти. Навпаки, ми — світло життя один одного, і ми хочемо разом сяяти так яскраво, як тільки можемо", — сказала Тіна.

Нагадаємо, легендарна співачка померла 24 травня 2023 року у своєму будинку у Швейцарії. Їі публіцист Бернар Доерті повідомив, що похорон буде закритим. На них будуть присутні лише близькі друзі та родина.