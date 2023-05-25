Ельза Госк з'явилася у сукні з оптичною ілюзією на Каннському кінофестивалі

Кутюрна сукня моделі зібрала всі погляди публіки.

34-річна шведська модель та ексянгол Victoria's Secret Ельза Госк з'явилася на 76-му щорічному Каннському кінофестивалі у сукні з оптичною ілюзією. Фотографіями свого розкішного образу вона поділилася в Instagram-акаунті.

На червоній доріжці прем'єри La Passion De Dodin модель привернула загальну увагу у химерному корсетному платті пастельно-блакитного відтінку без бретельок Viktor & Rolf Couture. На "подвійній" сукні були два акуратні банти навколо талії і багатошарова спідниця в сітку, яка каскадом спускалася до підлоги. Свій образ дівчина доповнила босоніжками.

Госк одягла сліпуче срібне намисто з великим кулоном і уклала своє коротке світле волосся хвилями. Колишній ангел Victoria's Secret зробила відповідний макіяж із синіми тінями для повік та нюдовою помадою.

Нагадаємо, на фотографіях із відпочинку з родиною на Сен-Барті, Ельза Госк позувала у світло-жовтому бікіні з рожевим квітковим принтом.

Також Фокус писав, що турецька зірка серіалу "Постукай в мої двері" Ханде Ерчел показала три яскраві образи на Каннському кінофестивалі.