Кейт Міддлтон з'явилася на публіці у старому костюмі, але з новим аксесуаром (фото)

Дружина принца Вільяма має в гардеробі кілька схожих ансамблів, що відрізняються лише кольором.

41-річна принцеса Уельська відвідала Музей підкидьків у Лондоні, де зустрілася з тими, хто має особистий досвід догляду за покинутими дітьми, а також з прийомними опікунами та прийомними батьками, щоб дізнатися про їх досвід та обговорити вплив на життя дітей і молоді позитивних підтримуючих стосунків, пише Hello.

У процесі зустрічі Кетрін поговорила з людьми, які росли у прийомних сім'ях та зараз підтримують заклад.

Музей для підкидьків розповідає історію Лікарні для підкидьків, першої дитячої благодійної організації у Великій Британії, заснованої в 1739 році як притулок для дітей, матері яких не могли утримувати або піклуватися про них. Музей пропонує програми навчання, наставництва та творчі проекти, розроблені сучасними художниками, письменниками та музикантами, щоб змінити та покращити життя молодих людей, які перебувають під опікою.

Кенсингтонський палац заявив, що "принцеса присвятила свій час підвищенню поінформованості про критичну важливість раннього дитинства". Ще у січні Кейт разом із Центром раннього дитинства Королівського фонду запустила програму "Shaping Us".

Кампанія спрямована на те, щоб перетворити проблему раннього дитинства з теми, що представляє науковий інтерес, на одну з найбільш стратегічно важливих тем нашого часу.

Для заходу Кейт вибрала дуже елегантний та ніжний ансамбль від свого улюбленого дизайнера Alexander McQueen. На ній був світло-рожевий брючний костюм і такого ж кольору блуза. Образ вона доповнила сережками з перлами, білими туфлями на шпильці та білим шкіряним ременем за 90 фунтів стерлінгів від лондонської дизайнерки Камілли Елфік.

Кейт Міддлтон йде до Музею підкидьків Фото: Getty

Принцеса вже одягала цей костюм кілька разів, зокрема для відвідування Королівського інституту минулого року. Всього у неї є кілька точно таких же костюмів у різного кольору.

Після візиту Кейт поділилася у соцмережі кількома зображеннями.

"Щодня новаторська робота @FoundlingMuseum допомагає молодим людям, які пережили опіку, докорінно змінити майбутній напрямок свого життя. Вся підтримка та турбота, які ми можемо запропонувати тим, хто зіткнувся з реальними труднощами в ранньому віці, мають такий позитивний вплив на #ShapingUs", – написала вона.

Раніше Фокус писав, які речі ніколи не вдягає Кейт Міддлтон.