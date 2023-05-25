Іванка Трамп провела час із 9-річним сином на баскетболі (фото)

Дочка колишнього президента США разом із сином вболівали за баскетбольну команду.

41-річна Іванка Трамп, дочка 45-го президента США Дональда Трампа, провела час зі своїм 9-річним сином Джозефом. Дует сходив на четверту гру Східної конференції плей-офф НБА між "Бостон Селтікс" та "Маямі Хіт". Про це пише PageSix.

У своєму Instagram-акаунті Іванка показала, як вона проводила час із сином. Вони сиділи на корті в Kaseya Center у Майамі, вболіваючи за свою домашню команду в одязі з фірмовою білою гамою кольорів.

"#GAME4 WITH MY MVP!", — підписала публікацію горда мама.

Іванка та її чоловік Джаред Кушнер переїхали до Майамі незабаром після закінчення їхньої роботи в адміністрації Дональда Трампа. У грудні 2020 року подружня пара купила ділянку вартістю 30 мільйонів доларів, відому як "Бункер мільярдера", на острові Індіан-Крік, що суворо охороняється.

Крім Джозефа, вони мають 11-річну дочку Арабеллу Роуз 7-річного сина Теодора.

Нагадаємо, Іванка Трамп поділилася зворушливими фотографіями на честь 7-річчя сина Теодора.

Також Фокус писав, що нещодавно для вечірки Іванка обрала улюблену вінтажну сукню своєї покійної матері Івана Трампа від американського модельєра Bob Mackie.