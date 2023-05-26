Їсти бургери і худнути: чи реально це?

Щоб схуднути, хтось суворо дотримується "чистого" харчування і назавжди забуває про шоколад і піцу, а хтось дозволяє собі з'їсти навіть бургер, якщо він вписаний у денний раціон.

Як правильно та безпечно для вашого здоров'я, ми вирішили дізнатися у нутриціологів, які найкраще розуміються на темі здорового харчування.

Суть схуднення і здорового харчування полягає не в підрахунку калорій або їх дефіциті, а в поживній цінності продуктів, які ми вживаємо в їжу. Наприклад, ви з'їли фастфуд або шаурму на вокзалі. Хіба щось із перерахованого піде на вироблення гормонів або транспортування поживних речовин у клітину? Ні! Ця шаурма піде на утворення глюкози, яка не зможе проникнути в клітину і просто перетворитися на жир на животі " — пояснює food-експертка і нутриціологиня Аня Чу.

Звичайно, якщо харчуватися тільки фаст-фудом і солодощами, то навіть вписуючи їх у свою денну норму калорій, користі для організму не буде. Все логічно, можна з'їсти, наприклад, 100 г шоколаду (це приблизно 500 ккал) і отримати 0% користі, а можна з'їсти запечену рибу з великою порцією овочевого салату (теж близько 500 ккал), але при цьому клітини отримають свої поживні речовини, а ми — заряд енергії на цілий день.

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Але жорсткі обмеження та заборони також дуже негативно впливають на наш організм і завжди призводять до зривів, переїдань та депресії — і так по колу… Щоб цього не сталося, фахівці у сфері здорового харчування радять не демонізувати продукти, а просто знати міру. Виявляється, все-таки можна, навіть турбуючись про своє здоров'я та фігуру, іноді їсти "заборонку".

Наталія Козак, нутріціологиня, членкиня Асоціації нутриціологів України, інструктор зі здорового харчування: "З точки зору збалансованого та раціонального підходу в харчуванні взагалі немає потреби хейтити якийсь із продуктів. Можна легко схуднути, дотримуючись принципу "80/20". Він передбачає комбінацію 80% цільних та необроблених продуктів і 20% "смаколиків". Так, зберігаючи дефіцит калорій, ви худнете навіть коли їсте, іноді на обід у вас буде бургер або на вечерю морозиво. Головне дотримуйтеся харчової різноманітності та адекватності. Адже в процесі схуднення найголовніше не їсти себе".

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Позбутися зайвої ваги і бути здоровим можна за допомогою здорового харчування та балансу білків, жирів і вуглеводів, при цьому харчуватися смачно та різноманітно. Зовсім не потрібно жорстко себе обмежувати та забороняти улюблені продукти, адже саме такі заборони і зведуть нанівець усі ваші зусилля. Достатньо дотримуватись золотого правила "80/20", тоді з вашою фігурою, і з головою все буде в повному порядку!

Раніше Фокус писав про те, яку вегетаріанську страву приготувати на обід, щоб отримати велику порцію білка. Експериментуйте на кухні, щоб знайти здорову заміну солодощам, приготуйте мафіни з шоколадом. Перестиглі банани дуже солодкі, завдяки цьому можна замінити частину цукру в рецепті й не переживати за фігуру.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви маєте проблеми, зверніться до фахівця.