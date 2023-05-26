Джорджіна Родрігес вийшла на червону доріжку Каннського кінофестивалю у золотій сукні

Подруга Кріштіану Роналду залишила Саудівську Аравію, щоб відвідати прем'єру фільму "Минулого літа".

З недавніх пір сім'я футболіста Кріштіану Роналду мешкає в Саудівській Аравії, де він грає за місцевий футбольний клуб "Аль-Наср". Його подрузі Джорджині переїзд явно дався нелегко, адже в Ер-Ріяді не так багато світських тусовок, як у Європі. Тож вона не втратила шансу і прибула до Канн на 76-й кінофестиваль і зробила фурор на червоній доріжці в золотій сукні. Про це пише Daily Mail.

29-річна Джорджина Родрігес вийшла на червону доріжку перед прем'єрою пікантної французької драми "Минулого літа" (L'Été dernier) на Каннському кінофестивалі 2023 року.

Джорджіна Родрігес у Каннах

Подруга Роналду виглядала просто сенсаційно в обтислій золотій сукні, прикрашеній сотнями блискіток. Це вбрання від туніського дизайнера Ali Karoui Couture і раніше Джорджина вже вибирала сукні цього бренду.

Джорджіна Родрігес у Каннах

Образ вона доповнила коштовними браслетами та сережками, а також каблучкою з величезним діамантом.

Нагадаємо, нещодавно з'явилися новини про те, що Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес нібито розлучаються. Але футболіст спростував ці чутки, запостивши спільне фото із подругою.

Джорджіна Родрігес у Каннах

Вони, як відомо, познайомилися у 2016 році, коли вона працювала продавцем у магазині Gucci у Мадриді.

Пара почала зустрічатися і вони почали жити разом. Періодично з'являються чутки про те, що Роналду та Джорджина побралися і збираються одружитися, але поки що підтвердження цьому немає.

У Кріштіану є син Кріштіану-молодший, 12 років, і близнюки Єва та Маттео, п'ять років, які у нього були до знайомства з Джорджіною. Також вони мають спільну дочку Алана Мартіна, якій виповнилося чотири роки.

У жовтні 2021 року пара повідомила, що чекає на близнюків, але їхній син трагічно загинув при народженні 18 квітня, а їхня дочка Белла Есмеральда вижила. Хто є матерями старших дітей Роналду – невідомо.

Вважається, що вони народилися від сурогатних матерів.

Після переїзду до Саудівської Аравії Роналду та Джорджіні дозволили жити разом, хоча це заборонено законами країни, адже вони не одружені офіційно. Джорджина почала рідше з'являтися на публіці, проте часто постить фото в соцмережах. У Канни на прем'єру фільму "Минулого літа" вона прибула на приватному літаку.

Нагадаємо, фільм "Минулого літа" розповідає про юристку, на ім'я Анна, яка живе в Парижі зі своїм чоловіком П'єром та двома маленькими доньками. Тео, син-підліток П'єра від попереднього шлюбу, переїжджає до батька, і Анна заводить з ним роман, який ставить під удар її кар'єру і майбутнє її сім'ї.

У фільмі знімалися Леа Друкер, Семюел Кіршер, Олів'є Рабурден та Клотільда Куро, а режисером виступила скандально відома Катрін Брея, яка колись вразила Канни дуже відвертим фільмом "Порнократія".

"Минулого літа" — це рімейк данської драми 2019 року Queen Of Hearts.