Ребел Вілсон разом з нареченою відвідала вечірку у Каннах

Зіркова пара з'явилася на гала-концерті amfAR у елегантних образах.

43-річна австралійська акторка Ребел Вілсон з'явилася на публіці зі своєю нареченою, 39-річною дизайнеркою одягу Рамоною Агрумою. Закохані позували фотографам на гала-концерті amfAR у рамках 76-го Каннського кінофестивалю. Про це пише Daily Mail.

Зірка "Ідеального голосу" продемонструвала струнку фігуру в облягаючій темно-зеленій сукні без бретельок. Вілсон доповнила образ намистом з рожевим і зеленим камінням, а також золотим кільцем. Акторка зробила укладку з бічним проділом та вечірній макіяж.

Ребел Вілсон

Тим часом, її наречена обрала контрастний образ. Рамона одягла рожеву сукню з відкритими плечима і пікантним розрізом до стегна. Засновниця Lemon Ve Limon доповнила образ срібними туфлями з ремінцями. Дівчина завершила привабливий ансамбль кольє-чокером з фіолетовими каменями та відповідними сережки. Свої світлі локони Агрума зібрала у хвіст.

Ребел Вілсон і Рамона Агрума Фото: Getty Images

Зіркова пара з'явилася на заході у піднесеному настрої.

Нагадаємо, сім'ї обраниці Ребел Вілсон важко прийняти одностатеві стосунки.

Також Фокус писав про ідеальні парні образи, які продемонстрували Рамона Агрума та Ребел Вілсон під час побачення.