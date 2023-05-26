Український воїн, який втратив обидві ноги на війні, став зіркою благодійного вечора у Каннах

Олександр Будько із позивним "Терен" отримав тяжке поранення під час визволення Харківської області.

Боєць батальйону "Карпатська Січ" уродженець Рівного Олександр Будько став обличчям бренду Indposhiv та побував на Каннському кінофестивалі. Про це бренд повідомив на своїй сторінці в Instagram.

"Боєць батальйону "Карпатська Січ" Олександр Будько з позивним "Терен" — справжній герой нашого часу. Його характер і патріотичний дух не може зламати навіть війна", — написав мер Рівного Олександр Третьяк.

Олександр Будько став зіркою благодійного вечора, що відбувся у рамках 76-го Каннського кінофестивалю. Костюм для нього створив український бренд Indposhiv. Той самий, що раніше створював знамениту вишиванку з танками для президента Володимира Зеленського.

Олександр Будько у Каннах

26-річний Олександр Будько під час контрнаступу на Харківщині втратив дві ноги.

До війни він навчався на графічного дизайнера і працював баристою у кав'ярні у Києві. Вранці 24 лютого він шукав нагоди потрапити на фронт, а вже через пів року став командиром взводу 49-го окремого стрілецького батальйону "Карпатська Січ" із позивним "Терен".

Тяжке поранення Будько отримав під час обстрілу. Першу ампутацію йому провели у селі Барвінкове, потім перевезли до Харкова, Полтави, а потім і до Києва.

Він став на протези після трьох місяців відновлення. Подав заявку до Revived Soldiers Ukraine, які ще з 2014 року допомагають нашим військовим. Через кілька місяців Олександр поїхав до США, де йому зробили три пари протезів, у тому числі для бігу та занять кросфітом. Зараз Олександр жартує, що має шість ніг "як у павука".

У своєму Instagram чоловік розповідає про військові будні та пише книгу — військову біографію під назвою "Історія впертого чоловіка".

На благодійному вечорі в Каннах вдалося зібрати 55 тисяч євро, які підуть на закупівлю евакуаційних машин та на розвиток військової медицини.

Нагадаємо, раніше на Каннському кінофестивалі блогер з України Ілона Чорнобай влаштувала перформанс на червоній доріжці. Вона вийшла у сукні квітів українського прапора та облила себе бутафорською кров'ю.