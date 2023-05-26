Вечірка для Кейт та вечеря для Діани. Як королівські наречені провели останній день перед весіллям

Королівські нареченої не пішли в клуб і не провели ніч у пабі, але вечірки все-таки були, хай і урочистіші, ніж їм, можливо, хотілося б.

Королівські весілля у Британії стають світськими подіями світового масштабу, трансляції дивляться по всьому світу, а таблоїди детально описують у що були одягнені наречена, наречений та гості. Дням перед весіллям зазвичай приділяють значно менше уваги. Звичайна наречена могла б провести цей день із подружками у клубі, але для Кейт Міддлтон, принцеси Діани, Меган Маркл та інших, були підготовлені інші розваги. Які саме пише Daily Mail.

Хоча для наречених нормально нервувати в ніч перед весіллям, королівську наречену можна вибачити за те, що вона почувається неспокійнішою, ніж більшість, знаючи, що за нею спостерігатимуть мільйони людей по всьому світу.

Дехто ховається в дорогих готелях, щоб заспокоїти нерви, дехто проводить час із сім'єю, а дехто влаштовує веселу вечірку на яхті.

А є й ті, хто ніч перед весіллям провів у розгубленості та невпевненості. З чуток, принцеса Діана мало не скасувала своє весілля після того, як Чарльз сказав їй напередодні, що не любить її.

Від бронювання п'ятизіркового готелю до порушення традиції, проводячи ніч зі своїм майбутнім чоловіком, ось як королівські нареченої провели ніч перед весіллям.

Принцеса Беатріс

Принцеса Беатріс була змушена відкласти весілля з італійським забудовником Едоардо Мапеллі-Моцці через пандемію Covid-19, а згодом провела секретну церемонію у липні 2020 року. На ній було всього 20 гостей, включаючи саму королеву та принца Філіппа.

Пара обмінялася присягами у Королівській каплиці Усіх Святих у Великому Віндзорському парку, де проживають батьки Беатріс: принц Ендрю та Сара Фергюсон.

Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці

Відомо, що перед весіллям Беатріс та Едоардо провели ніч разом, порушивши традиції, які кажуть, що наречений не повинен бачити наречену перед весіллям.

Принцеса Євгенія після розповіла, що наречена провела день перед урочистістю разом зі своєю родиною у їхньому будинку.

Меган Маркл

Меган та її мати Дорія Регланд провели ніч перед весіллям у п'ятизірковому готелі Cliveden House у Беркширі, перш ніж вийти заміж за принца Гаррі 19 травня 2018 року.

Цей стильний заміський готель відомий тим, що саме тут у липні 1961 року зав'язалися стосунки міністра Джона Профьюмо з 19-річною Крістін Кілер. Тут також гостювали Вінстон Черчилль, Чарлі Чаплін та королева-мати.

Майбутня наречена насолоджувалася післяобіднім чаєм з королевою, а потім попрямувала до Клівдену, одягнувши темно-синю сукню Roland Mouret Barwick за 1350 фунтів стерлінгів та привітавши фанатів.

Меган також попросила своїх найближчих друзів приєднатися до неї в готелі, що знаходиться приблизно за 25 хвилин від Віндзорського замку. Подробиці підготовки Меган до весілля були розкриті у книзі Оміда Скобі та Керолайн Дюран "У пошуках свободи".

Меган Маркл влаштувала собі спа-процедури у знаменитого косметолога Сари Чепмен, потім повечеряла равіолі з гарбуза та дуврської камбали, приготовлених шеф-кухарем, володарем зірки Мішлен Андре Гарретом.

Вранці перед весіллям герцогиня з'їла на сніданок пластівці та свіжі фрукти, а також зробила макіяж та зачіску під саундтрек Біллі Холідей, Елли Фіцджеральд, Бадді Холлі та Бена Кінга.

Весілля принца Гаррі та Меган Маркл Фото: Getty Images

Гаррі, як відомо, провів ніч зі своїм братом і дружкою принцом Вільямом у Коуорт-парку, п'ятизірковому заміському будинку, де проходило безліч королівських матчів по поло і де Гаррі вперше публічно поцілувався з Меган.

Зоря Тіндалл

Дочка принцеси Анни, Зара, відвідала коктейльну вечірку на борту королівської яхти "Британія" за день до весілля з Майком Тіндаллом.

Пара обмінялася присягами в единбурзькому Canongate Kirk перед прийомом, влаштованим королевою у палаці Холіруд-хаусі.

Весілля Зорі Філліпс і Майка Тіндалла

Вечірка на яхті пройшла чудово: на ній були присутні Кейт Міддлтон і принц Вільям, мати нареченої, принцеса Ганну, її батько, капітан Марк Філліпс, принцеса Беатріс, принцеса Євгенія та інші члени королівської родини.

Яхта, постійно пришвартована в історичному порту Лейт, прослужила королеві 44 роки, але такої веселої вечірки давно не було на її борту.

Втім, батьки Зари, принцеса Анна та капітан Філліпс провели на ній медовий місяць у 1973 році.

Після Зара продовжила веселитися в готелі The Balmoral у центрі Единбурга, де вона з гостями пили коктейлі та шампанське Laurent Perrier Brut Rose по 95 фунтів за пляшку.

Кейт Міддлтон

Кейт провела свою останню ніч перед тим, як стати членом королівської родини, у готелі Goring у Белгравії зі своєю родиною.

Біля входу чергували натовпи папараці, які зняли схвильовану Кейт із сестрою Піппою перед весіллям з принцом Вільямом 29 квітня 2011 року.

Кейт Міддлтон із сестрою перед весіллям Фото: Getty Images

Майбутня наречена переїхала до Королівських апартаментів вартістю 5000 фунтів стерлінгів за ніч на верхньому поверсі готелю, заповнених букетами, складеними знаменитою флористкою Дженні Тобін Флауерс, яка створювала букети для фільму "Реальне кохання".

Інсайдери розповіли, що букети складалися з фрезій, лілій та троянд.

У номері Кейт було ліжко із темного дерева з балдахіном, а стіни спальні прикрашали шовкові шпалери вартістю 500 фунтів стерлінгів за квадратний метр.

Міддлтони забронювали всі 71 номер готелю для своєї сім'ї та друзів, що коштувало їм 85 000 фунтів стерлінгів. Також вважається, що сім'я заплатила 25 000 фунтів стерлінгів за дві вечірки у готелі.

Кейт Міддлтон з батьком Фото: Getty Images

У ніч перед весіллям Кейт влаштувала вечірку для 120 гостей. А принц Вільям провів ніч за вечерею в Кларенс-Хаусі з батьком, Каміллою та принцом Гаррі.

Королева Камілла

Відповідно до традиції, Чарльз і Камілла провели ніч перед весіллям 9 квітня 2005 порізно.

Фото: Getty Images

Камілла залишилася в Кларенс-Хаусі в Лондоні, зі своєю сестрою Аннабель Елліот і дочкою Лорою, тоді як Чарльз провів ніч у Хайгроув-Хаусі в Глостерширі.

Згідно з Vanity Fair, у день весілля Камілла страждала синуситом і дуже погано себе почувала в день одруження.

Принцеса Діана

Діана провела ніч перед весіллям в очікуванні в Кларенс-Хаусі, до якої приєдналася її сестра Джейн. Весь світ з нетерпінням чекав на весілля 20-річної леді Діани Спенсер і принца Чарльза 29 липня 1981 року.

Але після того, як вона сіла пообідати зі своєю сестрою, у Діани стався напад булімії після того, як вона з'їла все, що змогла знайти.

Колишній редактор Vanity Fair Тіна Браун описала у своїй книзі "Хроніки Діани", що, хоча Діана мала напади невпевненості щодо весілля, враховуючи прихильність Чарльза до Камілли, в ніч перед весіллям їй стало зовсім погано.

Конюший Біллі Таллон, який працював на королеву-мати в Кларенс-Хаусі, розповідав, що вона серед ночі шукала компанії та випила з ним апельсинового соку, а потім взяла його велосипед і почала кататися по двору, дзвенячі в дзвінок і співаючи: "Завтра я виходжу заміж за принца Уельського".

Чарльз, як повідомляється, того дня подарував їй свій перстень з печаткою та листівку, на якій було написано: "Я так пишаюся тобою, і коли ти прийдеш завтра, я буду біля вівтаря завтра. Подивися їм у вічі й вражай їх на смерть".

Але також існує думка, що Діана подумувала скасувати весілля прямо перед церемонією після того, як Чарльз сказав їй, що "не любить її".

Про це розповідала астролог Діани, Пенні Торнтон. Вона пояснила, що він вирішив порозумітися, тому що не хотів одружуватися "у брехні".

Весілля принцеси Діани та принца Чарльза Фото: Getty Images

Пенні розповіла, що Діана навіть подумувала про анулювання заходу, додавши: "У той момент вона не хотіла доводити до весілля, вона думала, щоб не бути на церемонії". Але, як відомо, весілля відбулося.

Королева Єлизавета

Весілля принцеси Єлизавети з принцом Філіпом передувала пишна вечірка у Букінгемському палаці.

Про цю подію розповіла американська журналістка Кобіна Райт, яка написала в Journal-American в 1947 році, що чудовий прийом, влаштований батьками нареченої, був "одним із найпрекрасніших видовищ, які я коли-небудь бачила у своєму житті".

Весілля Єлизавети та принца Філіппа Фото: The Royal Family

Описувалося, що на принцесі Єлизаветі була атласна сукня вустричного кольору з пишною спідницею і розшита паєтками. Також журналістка зазначила, що бабуся Єлизавети одягла усі свої улюблені діаманти, а сама принцеса виглядала свіжою та щасливою попри те, що на неї чекала довга весільна церемонія у Вестмінстерському абатстві.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про сестру принцеси Діани, яка могла вийти заміж за принца Чарльза та стати королевою. Саме леді Сара познайомила Чарльза із молодшою сестрою.