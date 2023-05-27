25-річна Белла Торн виходить заміж за кінопродюсера Марка Еммса

Пара познайомилася минулого року на пляжі Ібіці на дні народження Кари Делевінь.

25-річна американська акторка та модель Белла Торн повідомила у своєму Instagram-акаунті, що сказала заповітне "так" своєму коханому, підприємцю та продюсеру Марку Еммсу. Інформацію зірка також підтвердила Vogue Wedding.

"Це було кохання з першого погляду, коли зійшло сонце", — сказала зірка "Опівнічного сонця" глянцю.

Переможниця премії Imagen Foundation Award та її наречений позували разом на милій фотографії, повідомляючи радісну новину у соціальних мережах.

Белла подбала про те, щоб на фото було видно обручку з діамантом смарагдового огранювання вагою понад 10 карат. Пара довгий час приховувала інформацію про заручини, оскільки пропозицію Еммс зробив у будинку Белли в Каліфорнії у День матері.

Белла та її обранець були одягнені у білі футболки. Акторка також одягла плавки від бікіні, а Марк чорні джинси, щоб зробити селфі у своєму патіо.

Модель "OnlyFans" повідомила, що хотіла б зіграти весілля в заміському маєтку в Сполученому Королівстві, але не оголосила дату урочистості. Майбутня наречена також розповіла, що шукає більше одного образу для великого дня, орієнтуючись на vintage Schiaparelli або Dior.

"Кожній нареченій потрібна не одна сукня, а чотири", — поділилася Торн.

Нагадаємо, Белла Торн святкувала День святого Валентина зі своїм новим бойфрендом. Її новий роман з кінопродюсером Марком Еммсом почався через три місяці після того, як вона розірвала заручини з Бенджаміном Масколо. Чутки про їхній роман ходили вже деякий час, після їхньої відпустки на Міконосі, де вони були помічені цілуючими.