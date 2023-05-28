Княгиня Шарлен з'явилася на публіці у сукні з райдужним принтом

Королівська особа викликала бурхливу реакцію шанувальників своїм образом.

Княгиня Монако Шарлен вийшла у світ у приголомшливій сукні з райдужним принтом. Вона супроводжувала свого чоловіка князя Альбера на Гран-прі Монако. Про це пише Hello.

45-річна Шарлен обрала довгу темно-синю сукню без рукавів з принтом у вигляді райдужних смужок, які розширювалися до подолу вбрання. Вона доповнила свій образ мінімалістичними прикрасами та легким денним макіяжем.

Княгиня Шарлен та князь Альбер Фото: Getty Images

Монархи спостерігали, як переможець Гран-прі Макс Ферстаппен піднімав свій трофей.

Княгиня Шарлен та князь Альбер на Гран-прі Монако Фото: Getty Images

Королівські спостерігачі поспішили похвалити в Twitter її чудове вбрання: "Люблю плаття Її Світлості принцеси Шарлен на @F1 #MonacoGP". Інший шанувальник монаршої родини додав: "Принцеса Шарлен щаслива гордість # MonacoGP".

Княгиня Шарлен та князь Альбер – великі шанувальники Гран-прі Монако і завжди відвідують цей захід. Минулого року це була перша зустріч Формули-1, яку відвідала Шарле після одужання від ЛОР-інфекції.

Нагадаємо, княгиня Шарлен порушила дрес-код Букінгемського палацу.

Також Фокус писав, що княгиня Шарлен вийшла у світ у шикарній сукні за 8 тисяч доларів.