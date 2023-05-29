"Поточний настрій": зірки "Надприродного" публічно підтримали Україну (фото)

Зірки позували з піднятими вгору кулаками та тримали у руках прапор України. Цікаво, що під час фотосесії не було Дженсена Еклса та Джареда Падалекі, які зіграли "братів Вінчестерів".

Актори з популярного серіалу "Надприродне" висловили підтримку Україні та нагадали користувачам про війну, яку розв'язала Росія. Фотографією на своїй сторінці в Instagram поділився актор Міша Коллінз, який зіграв у серіалі Кастіеля.

Зірковий склад серіалу "Надприродне" вирішив публічно підтримати Україну. Актори влаштували фотосесію з українським прапором.

На фотографії присутні актори Міша Коллінз, Рут Коннелл, Феліція Дей, Марк Шеппард і Роберт Бенедикт. Вони позують із піднятими вгору кулаками, тримаючи в руках прапор України.

Зірки серіалу "Надприродне" підтримали Україну Фото: Скриншот

Проте точне місце, де було зроблено фотографію, залишається невідомим. Їхній жест підтримки та використання українського прапора виразно демонструють їхню солідарність з Україною в період важких подій.

"Поточний настрій", — підписав знімок Коллінз і залишив емодзі у вигляді жовто-блакитних сердець.

Фанати висловлюють вдячність зіркам за те, що вони пам'ятають про війну в Україні та нагадують світові про її серйозність. Виникло питання, чому на фотографії відсутні інші зірки серіалу, такі як Джаред Падалекі та Дженсен Еклз.

Примітно, що Дженсен Еклс з'явився в новій рекламі російської гри Atomic Heart. У ролику актор зіграв головного героя майора Нечаєва, який пояснює дівчинці, як виживати за умов "робоапокаліпсису".

Нагадаємо, що 28 вересня 32-річний французький модельєр Сімон Порт Жакмюс висловив свою підтримку Україні.

А 24 липня 72-річний американський кіноактор Річард Гір публічно підтримав Україну. Він виступив на Саміті перших леді та джентльменів із гучною промовою.