Ґаль Ґадот провела час із двома доньками (фото)

Акторка одружена з ізраїльським бізнесменом Яроном Версано і виховує трьох доньок.

38-річна ізраїльська акторка Ґаль Ґадот провела із сім'єю святкові вихідні, присвячені Дню пам'яті. Зірку помітили під час обіду в барі Pitti у Нью-Йорку зі своїми двома старшими доньками – Альмою та Майєю. Про це пише Daily Mail.

Ґадот також виховує молодшу дочку Даніеллу, якій наприкінці червня виповнюється два роки, із чоловіком ізраїльським бізнесменом Яроном Варсано.

Зірка "Чудо-жінки" була в чорних джинсах і білій футболці з принтом у вигляді орла з написом "Лос-Анджелес, Каліфорнія". Свій образ Ґадот доповнила білими кросівками, чорними сонцезахисними окулярами овальної форми та сережками. Своє темне волосся вона зібрала в хвіст.

Акторка тримала Майю за руку, яка була одягнена у червоні легінси, рожеву футболку з Мінні Маус та рожеві кросівки. Старша дівчинка обрала білу футболку Тейлор Свіфт, сині джинси та зелено-білі кросівки Nike. Ні чоловіка, ні молодшої дівчинки з ними не було.

Нагадаємо, влада Кувейту заборонила показувати в кінотеатрах країни голлівудський фільм "Смерть на Нілі" через участь у ньому актриси Ґаль Ґадот.

Також Фокус писав, що Ґаль Ґадот відвідала церемонію перерізання стрічки у реконструйованому магазині Tiffany & Co у центрі Нью-Йорка. Вона позувала поряд із 30-річним Александром Арно, сином 74-річного французького бізнес-магната Бернара Арно.