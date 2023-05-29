Дизайнер Андре Тан назвав п'ять модних трендів літа 2023 року: що має бути в гардеробі

Головне влітку 2023 — не боятися експериментувати!

Літо вже на низькому старті, і саме для тих, хто ще не встиг продумати ефектні образи на щодень, для вечірок або для відпочинку, прийшов час іще раз заглянути в гардероб. А щоб легше було зорієнтуватися в трендах 2023, скористайтеся порадами відомого українського дизайнера Андре Тана, який чітко й доступно розповів, що саме буде на піку моди в найближчі кілька місяців.

Монохром

Однотонні ансамблі — хіт літа 2023. Тан рекомендує не боятися сміливих модних експериментів із кольором і використовувати в гардеробі відтінки фуксії, глибокий темно-синій і зелений. Також ефектний вигляд матимуть монохромні принти.

Фото: Andre Tan/Instagram

Вирізи та відкритий живіт

Відкритий живіт став головним трендом цього літа, яким із задоволенням користуються світові знаменитості, демонструючи прес на всіляких червоних доріжках. До спущених на стегна штанів і джинсів цього сезону додалися відкриті ґудзики кардиганів, а також розрізи в сукнях і шкіряних куртках.

"Такі елементи допомагають зробити образи більш текстурними та цікавими, а також надають пікантності найпростішим вбранням. Зверніть увагу на сукні з фігурними вирізами, без додаткового декору та принта. Вони, до речі, дуже круті на монохромних сукнях!" — наголосив дизайнер.

Фото: Andre Tan/Instagram

Кроп-топи

Кроп-топи, як і вирізи, — хіт червоних доріжок. Особливо популярні вони в білизняному стилі. Такі топи матимуть чудовий вигляд із брюками, джинсами, шортами, бермудами та спідницями. Щоб створити збалансований образ, який поєднує в собі сексуальність і водночас зберігає загадку, можна доповнити ансамбль сорочкою чи піджаком.

Прозорі речі

Напівпрозорі сукні, спідниці й топи, які підкреслюють жіночність, обов'язково мають бути у вашому гардеробі. Особливо ефектні легкі та повітряні вбрання — з грубим взуттям.

Яскравий червоний

Цього року яскравий червоний колір неймовірно популярний. За словами Тана, він є безпрограшним варіантом для будь-якого предмета гардеробу.

"Головне — підібрати правильні поєднання. Червоний сам по собі виступає досить самостійним, тому не перебільшуйте з аксесуарами", — наголосив знавець моди.

Фото: Andre Tan/Instagram

Раніше Фокус писав, які аксесуари для волосся будуть популярні цього сезону.