Наомі Кемпбелл натякнула на хресного батька доньки (фото)
Персона біологічного батька дитини досі залишається загадкою.
53-річна британська супермодель Наомі Кемпбелл натякнула на хресного батька своєї дворічної доньки.
Зірка подіумів китайсько-ямайського походження дала натяк, що Ленні Кравіц є хрещеним батьком її дочки, вітаючи музиканта з днем народження у своїх соцмережах.
Кемпбелл поділилася каруселлю знімків, на яких позують вона та 59-річний композитор українського походження, зокрема одне з фото з її дворічною спадкоємицею, імʼя якої досі тримається в секреті.
У підписі до знімків Наомі написала: "З днем народження, мій дорогий @lennykravitz, ми любимо тебе, брате/хрещений батьку, ти справжня рок-зірка. Благословення у твій особливий день".
Іменинник лаконічно залишив у коментарях смайлик у вигляді червоного сердечка.
Як відомо, вони з Ленні були близькими друзями протягом багатьох років і, за чутками, навіть ненадовго зустрічалися у 2016 році, але ніхто з них ніколи не підтверджував це.
Наомі Кемпбелл приголомшила шанувальників, оголосивши про народження доньки у травні 2021 року, лише через кілька тижнів після появи на подіумі Тижня моди в Нью-Йорку без помітного живота. Тому вважають, що зірка користувалась послугами сурогатної матері.
Знаменитість максимально береже доньку від надмірної уваги громадськості, приховуючи її обличчя, імʼя та персону біологічного батька.
Нагадаємо, Наомі Кемпбелл сфотографували на яхті з дворічною донькою.
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