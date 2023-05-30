Наомі Кемпбелл натякнула на хресного батька доньки (фото)

Персона біологічного батька дитини досі залишається загадкою.

53-річна британська супермодель Наомі Кемпбелл натякнула на хресного батька своєї дворічної доньки.

Зірка подіумів китайсько-ямайського походження дала натяк, що Ленні Кравіц є хрещеним батьком її дочки, вітаючи музиканта з днем народження у своїх соцмережах.

Кемпбелл поділилася каруселлю знімків, на яких позують вона та 59-річний композитор українського походження, зокрема одне з фото з її дворічною спадкоємицею, імʼя якої досі тримається в секреті.

У підписі до знімків Наомі написала: "З днем народження, мій дорогий @lennykravitz, ми любимо тебе, брате/хрещений батьку, ти справжня рок-зірка. Благословення у твій особливий день".

Іменинник лаконічно залишив у коментарях смайлик у вигляді червоного сердечка.

Наомі Кемпбелл привітала Ленні Кравіца з днем народження

Як відомо, вони з Ленні були близькими друзями протягом багатьох років і, за чутками, навіть ненадовго зустрічалися у 2016 році, але ніхто з них ніколи не підтверджував це.

Наомі Кемпбелл приголомшила шанувальників, оголосивши про народження доньки у травні 2021 року, лише через кілька тижнів після появи на подіумі Тижня моди в Нью-Йорку без помітного живота. Тому вважають, що зірка користувалась послугами сурогатної матері.

Знаменитість максимально береже доньку від надмірної уваги громадськості, приховуючи її обличчя, імʼя та персону біологічного батька.

Наомі Кемпбелл з донькою Фото: Naomi Campbell/Instagram

Нагадаємо, Наомі Кемпбелл сфотографували на яхті з дворічною донькою.

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