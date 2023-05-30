Дженніфер Гарнер взяла доньку Джей Ло на прогулянку (фото)

Між зведеними сестрами, схоже, добрі стосунки.

51-річна американська акторка Дженніфер Гарнер, яка нещодавно заявила, що не дозволить своїм дітям мати облікові записи у соціальних мережах, провела частину своїх вихідних у День пам'яті у Діснейленді. Їй компанію склала її дочка Серафіна та дочка Джей Ло Емме. Про це пише PageSix.

Тріо було помічено під час кількох поїздок на атракціонах, і в якусь мить Гарнер навіть зупинилася, щоб сфотографувати дітей разом.

Знаменита акторка одягла на прогулянку синій світшот із довгими рукавами та жовтим смайликом спереду, джинси та кросівки. Образ Дженніфер доповнила чорною сумкою та джинсовою кепкою.

З 2005 по 2018 роки Дженніфер Гарнер була одружена з Аффлеком. У них народилося троє спільних дітей — Вайолет, Серафіна та Сем. До цього зірка екрану була одружена з Скоттом Фолі (2000-2004).

Тим часом Бен Аффлек одружився зі співачкою Дженніфер Лопес. Вони часто проводять час з дітьми від попередніх шлюбів і порозумілися з колишньою дружиною Бена Аффлека.

Нагадаємо, Бен Аффлек та Джей Ло вирушили на прогулянку з їхніми дітьми.

Також Фокус докладніше писав про нові романтичні стосунки Дженніфер Гарнер.