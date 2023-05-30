Шон Пенн сходив на побачення з українською акторкою (фото)

Голлівудського актора, який активно підтримує Україну, помітили під час романтичної вечері з Ольгою Коротяєвою, яка народилася в Черкасах.

62-річний американський актор Шон Пенн відправився на побачення з українською акторкою. Про це пише Hollywood Life.

Колишній чоловік Мадонни був помічений під час романтичної вечері з Ольгою Коротяєвою — акторкою українського походження, яка народилася у Черкасах.

62-річний актор фільму "Гра", який був на Каннському кінофестивалі на початку цього місяця, був помічений на вечері з Коротяєвою у прибережному японському ресторані Nobu в Малібу.

Вона була в чорно-сріблястій сукні з довгими рукавами та високим розрізом. Папараці помітили, як вони чекали біля стоянки, а потім сідали в чорний седан, яким керував Пенн.

Актор був одягнений у пошитий чорний костюм з класичною білою сорочкою та чорною краваткою.

Шон Пенн та Ольга Коротяєва

Ольга Коротяєва – акторка, відома за фільмом "Вибух" (2021).

Це сталося через рік після того, як Пенн розлучився з 31-річною Лейлою Джордж. Як довго Шон і Ольга зустрічаються, невідомо. Хоча вони не демонстрували жодних публічних проявів прихильності в Nobu, знаменитості поїхали в одній машині разом.

Шон Пенн та Мадонна Фото: Getty Images

Нагадаємо, Шон Пенн розповів про свою поїздку до РФ.

Також Фокус писав про вихід Шона Пенна на червону доріжку Каннського кінофестивалю-2023.