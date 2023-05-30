"Герої бойовиків перезавантажуються": Шварценеггер вперше прокоментував хворобу Брюса Вілліса

Залізний Арні підтримав колегу, який завершив кар'єру у кіно через афазію.

Арнольд Шварценеггер підтримав колегу та друга Брюса Вілліса. Шварценеггер та Вілліс разом знімалися у фільмі "Нестримні", а також були партнерами на початку ресторанної франшизи "Планета Голлівуд". Про це пише The Hollywood Reporter

Зірка "Термінатора" високо оцінив Брюса Вілліса після того, як актор оголосив, що йде з кіно через розлад мозку, званий афазією.

Сім'я актора оголосила про це минулого року після того, як йому поставили діагноз, який відтоді був змінений на лобово-скроневу деменцію.

В інтерв'ю CinemaBlend Арнольд Шварценеггер сказав, що Брюс Вілліс – "фантастичний актор".

Арнольд Шварценеггер та Брюс Вілліс

"Я думаю, що він фантастичний. Він завжди протягом багатьох років був зіркою величезної величини. І я думаю, що його завжди пам'ятатимуть як великого актора. І як дуже добру людину", — сказав Шварценеггер.

Актор додав, що розуміє, чому Брюс Вілліс був змушений піти на пенсію і пожартував, що такі герої бойовиків, як Вілліс і він сам, не йдуть просто так.

"Я розумію, що в його обставинах йому довелося піти на пенсію. Але ви знаєте, ми ніколи не йдемо на пенсію. Герої бойовиків перезавантажуються", — сказав зірка фільмів "Хижак" та "Червона спека".

Нагадаємо, у березні Брюс Вілліс відсвяткував своє 68-річчя з членами своєї сім'ї, включаючи колишню дружину Демі Мур.

А наприкінці квітня Вілліс та Демі Мур стали бабусею та дідусем. Їхня старша дочка Румер Вілліс народила дівчинку від бойфренда Дерека Річарда Томаса.

75-річний Шварценеггер тим часом продовжує зніматися в кіно. Він зіграв головну роль у новому комедійному серіалі Fubar на Netflix, а також у документальному серіалі "Арнольд", де розповідає про своє життя.

Також днями Шварценеггера було призначено головним виконавчим директором з екшену (CAO) в Netflix і з'явилося в офіс на танку.