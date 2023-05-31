Катерина Кухар вийшла на червону доріжку Каннського кінофестивалю-2023 (фото)

Українська знаменитість прийшла на закриття події в образі від українського бренду.

41-річна українська прима-балерина Катерина Кухар відвідала червону доріжку Каннського кінофестивалю-2023 під час його закриття. Знімками із заходу ділиться фотобанк Getty Images.

Артистка та телеведуча зʼявилася на публіці на Лазуровому узбережжі Франції у сукні українського бренду GUDU. Українська знаменитість продемонструвала елегантний атласний наряд з відкритою спиною.

Волосся прима-балерина зібрала в охайну зачіску та додала до образу кілька лаконічних аксесуарів, зокрема клатч в тон основного наряду.

Катерина Кухар — українська артистка балету, прима-балерина Національного академічного театру опери та балету України імені Тараса Шевченка, заслужена артистка України. Також вона має звання Народної артистки України. Окрім цього, Катерина відома своїм суддівством в шоу "Танці з зірками".

Катерина Кухар у Каннах Фото: Getty Images

Цього року на Каннському кінофестивалі було багато українок, зокрема інфлюенсерка Ілона Чорнобай влаштувала скандальний перформанс, аби більше привернути увагу до війни в Україні.

Нагадаємо, раніше цей український бренд уже обирала співачка Юлія Саніна, яка була ведучою "Євробачення-2023" у Ліверпулі.

Також Фокус писав про зустріч Катерини Кухар та Олександра Стоянова з королевою Швеції.