Джессіка Честейн продемонструвала ідеальний діловий ансамбль (фото)

Знаменитість розповіла про роботу над новим успішним проєктом.

46-річна американська акторка Джессіка Честейн продемонструвала ідеальний діловий ансамбль на літо 2023. Про це пише Daily Mail.

Напередодні зірка картини "Інтерстеллар" прибула до студії NBC у Нью-Йорку на шоу "Today", щоб поговорити з ведучою про свою номінацію на найкращу жіночу роль, отриману за роль у "Ляльковому домі".

"Це мрія, яка здійснилася", — зізналася акторка, сидячи на знімальному майданчику в насичено-синьому костюмі зі штанами з високою талією та піджаком в тон, який обтягував її стегна. Аутфіт вона доповнила сонцезахисними окулярами та сумочкою в тон основного наряду.

До вишуканого ансамблю Честейн, яка відвідувала Україну під час повномасштабної війни, також додала просту блузку кремового відтінку на ґудзиках.

Джессіка Честейн у Нью-Йорку

У драмі Генріка Ібсена Джессіка грає роль Нори, дружини та матері, яка змушена брати під сумнів усе у своєму надзвичайно структурованому житті.

Теми постановки включають зовнішність, владу грошей і місце жінки в патріархальному суспільстві.

Джессіка Честейн у Нью-Йорку

Проєкт отримав сім номінацій, включаючи найкращу режисуру та найкраще відтворення п’єси, продюсером якої була номінована Джессіка.

Нагадаємо, Джессіка Честейн впала на публіці.

Також Фокус писав про кардинальну зміну іміджу Джессіки Честейн.