Принц Гаррі та Меган Маркл таємно зустрічалися з відомим телеведучим

Герцогське подружжя зустрічалося з Джеймсом Корденом, коли він заїжджав до їхнього маєтку в Монтесіто в Каліфорнії.

Принц Гаррі та Меган Маркл після свого переїзду до США не надто часто з'являються на публіці, зате часто приймають гостей. Одним із останніх візитерів став відомий телеведучий Джеймс Корден. Про це пише Daily Mail.

44-річний телеведучий пішов із Late Late Show і кинув Голлівуд минулого місяця, перш ніж повернутися до Великобританії зі своєю дружиною Джулією та трьома дітьми.

Однак його знову бачили у Каліфорнії, де він вечеряв із сім'єю у ресторані Lucky's Steakhouse.

Після автомобіля ведучого бачили біля особняка Меган та Гаррі за 14 мільйонів доларів, який вони купили у Монтесіто після переїзду до США.

Джеймс подружився з Гаррі та Меган ще до їхнього переїзду до Штатів. Він навіть був присутній на їхньому весіллі. У тогорічному інтерв'ю він зізнався, що і їхні діти теж порозумілися.

Джеймс Корден та принц Гаррі Фото: Скриншот

У розмові з The Sun Джеймс розповів, що в нього та його сім'ї був "своєрідний сценарій ігрового побачення разом з дітьми". А потім вони разом вечеряли і це було чудово за визнанням Джеймса.

Корден та його дружина Джулія є батьками трьох дітей: 11-річного Макса, 8-річної Кері та 4-річної Шарлотти. А як у Меган і Гаррі, як відомо, двоє дітей: 4-річний Арчі і однорічна Лілібет, названа на честь покійної королеви Єлизавети.

Раніше Гаррі з'являвся гостем на The Late Late Show невдовзі після того, як переїхав до Лос-Анджелеса з Меган.

Джеймс жартував, що знає Гаррі краще, ніж Меган і говорив, що поважає і захоплюється принцом, за його рішення відмовитися від обов'язків членів королівської родини.

Джеймс Корден та принц Гаррі Фото: Скриншот

"Я захоплююся Гаррі, і будь-хто, хто був поруч з ним і проводив з ним час, відчував би те саме. Я думаю, що він відданий і люблячий чоловік і батько, і я думаю, що те, що вони зробили, неймовірно сміливо, І я завжди буду на їхньому боці", — говорив Корден в інтерв'ю.

Раніше ведучий продав свій будинок у Брентвуді за 17 мільйонів доларів і збирається переїхати до Великобританії, щоб бути зі своєю родиною.

Нагадаємо, раніше принц Гаррі та Меган Маркл відвідали церемонію нагородження, вперше за довгий час відвідавши офіційний захід у Нью-Йорку. Однак у результаті це перетворилося на ціле шоу. Оскільки після церемонії Меган і Гаррі заявили, що їх переслідували папараці, вони мало не потрапили в ДТП. Їм навіть довелося ховатися в поліційний дільниці і якийсь час пересуватися на таксі.

Влада Нью-Йорка і навіть таксист, який їх віз, після дали коментарі, заявивши, що нічого небезпечного в поїзді Меган і Гаррі не було. І вони перебільшують.