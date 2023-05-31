Меган Фокс з нареченим зʼявилась на публіці, тримаючись за руки (фото)
Зіркова пара спростовує чутки про розставання.
37-річна американська акторка Меган Фокс вийшла у світ зі своїм нареченим Колсоном Бейкером на фоні чуток про розставання. Про це пише Hollywood Life.
Зіркову пару помітили у столиці Великобританії. З новим кольором волосся 37-річна Меган носила білу прозору асиметричну майку та чорні штани із шипами, сумочку в тон і туфлі на платформі.
33-річний наречений Фокс тим часом продемонстрував свої татуйовані руки в оверсайз сірому костюмі без рукавів. Він доповнив образ довгим висячим кольє та чорно-білими кросівками.
Раніше джерело розповіло про пару: "Вони знову разом. Вони проходили терапію. Проте все ще не повертаються до норми".
Багатодітна мама і музикант заручені із січня 2022 року. Джерело додало, що Фокс і MGK "планували весілля, але більше ні. У них немає дати весілля. Меган все ще вагається".
"Вона просто приділила стільки часу їхнім стосункам. Їй важко відпустити", — сказав інсайдер.
Зірка "Тіла Дженніфер" натякнула на можливий розрив стосунків у лютому 2023, видаливши фотографії нареченого зі свого Instagram і опублікувавши загадковий підпис.
Нагадаємо, Меган Фокс вийшла на публіку у відвертій сукні без білизни.
Також Фокус писав про одкровення інсайдера щодо напружених стосунків Меган Фокс та її бойфренда.