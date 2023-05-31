Ембер Герд помітили з подругою на книжковому ярмарку (фото)

Зірка "Аквамена" переїхала до Іспанії зі своєю дочкою Уною Пейдж на початку цього року.

37-річну американську акторку Ембер Герд було помічено на прогулянці в Мадриді. Зірка вирушила на книжковий ярмарок разом із подругою, і виглядала явно дуже щасливою. Про це пише PageSix.

Зірка "Аквамена" вибрала для виходу комфортний total black образ. Герд була в легінсах, світшоті та кросівках. Вона зібрала своє світле волосся у високий хвіст із козирком, а сонцезахисні окуляри та чорна сумочка доповнили її образ. Акторка пішла з ярмарку, прихопивши з собою три білі шоппери, наповнені книгами.

Знаменитість виглядала щасливою під час прогулянки із подругою.

Нагадаємо, Ембер Герд переїхала до передмістя Мадрида (Іспанія) зі своєю дворічною дочкою.

Про появу дочки у Ембер стало відомо влітку 2021 року, коли народилася мала в середині квітня того ж року. Знаменитість користувалася послугами сурогатної матері. В даний час Ембер Герд незаміжня. Вона явно не поспішає потрапити в шлюбні пута після скандального і дуже довгого процесу розлучення з Джонні Деппом.

Також Фокус писав, що Ембер Герд помітили із дворічною дочкою на прогулянці.