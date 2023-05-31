Колишній чоловік Брітні Спірс хоче подати на неї до суду: що сталося
Колишній чоловік Брітні Спірс має намір переїхати з Лос-Анджелеса разом із їхніми дітьми.
45-річний Кевін Федерлайн дав поп-зірці Брітні Спірс крайній термін для затвердження свого плану щодо переїзду їхніх синів на Гаваї — інакше він звернеться до суду, щоб змусити суддю санкціонувати переїзд. Про це повідомляє TMZ.
Колишній чоловік зірки виховує 17-річного Шона Престона та 16-річного Джейдена. Зараз чоловік планує переїзд із Лос-Анджелеса зі своїми дітьми та дружиною Вікторією Прінс.
Адвокат Федерлайна повідомив, що він "кілька разів" просив адвоката Спірс відправити листа або електронного листа, з дозволом на переїзд від 41-річної поп-зірки. Однак відповіді не було. Сторона Федерлайна наголосила, що переїзд заплановано на серпень. Крім того, його дружина Вікторія Прінс отримала пропозицію про роботу в місцевому університеті, але ще не прийняла її.
Адвокат додав, що "не повинно бути жодних проблем" з хлопчиками, оскільки Федерлайн має 100% юридичну опіку та 100% фактичну фізичну опіку. За його словами, Брітні не бачила своїх синів "понад рік".
До п'ятниці представники Спірс мають дати відповідь, інакше на неї подадуть до суду.
Напередодні джерело повідомило, що Брітні Спірс не спілкувалася із синами з початку 2022 року.
Також Фокус писав, що Брітні Спірс поділилася дивними думками про стосунки на тлі чуток про розлучення із Семом Асгарі.