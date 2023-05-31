Лілі-Роуз Депп розповіла, ким натхненний її образ у новому серіалі "Ідол"

Героїню, яку грає Лілі-Роуз Депп, часто порівнюють із Брітні Спірс.

У США 4 червня відбудеться прем'єра нового серіалу HBO "Ідол" (The Idol) з The Weeknd та Лілі-Роуз Депп у головних ролях. 23-річна американська акторка та модель розповіла про свою героїню на ExtraTV.

Коли Лілі-Роуз Депп запитали, чи схожа її героїня на поп-зірку Брітні Спірс, вона відмовилася.

"Це не засноване ні на кому конкретно, — почала вона. — Ми не намагаємося розповісти чиюсь історію, але безперечно створюємо свою власну. Було багато різних людей, які мене надихнули на цю роль. Деякі з них були поп-зірками, деякі — Ні".

Однак потім вона додала, що її надихнули Шерон Стоун та Джін Тірні.

"Я хотіла, щоб Джослін одночасно відчувала себе сучасною поп-королевою сьогоднішнього дня, а також кимось, хто існував у її власному світі та у її власний час. Мене дуже надихали такі акторки, як Джин Тірні та Шерон Стоун, та подібні жінки, яких я знаходжу дійсно надихаючими".

Нагадаємо, новий серіал HBO від The Weeknd і Сема Левінсона дебютував у Каннах 2023 року. Телесеріали рідко презентують на кінофестивалях, тож він одразу привернув увагу. Глядачам показали дві перші серії у Великому театрі Люм'єр.

Це історія про "висхідного поп-ідола" на ім'я Джоселін (Депп), яка вступає в "складні відносини" з "гуру самодопомоги та лідером сучасного культу", а також менеджером нічного клубу на ім'я Теодрос (The Weeknd).

У мережі з'явилася перша реакція та рецензії на серіал. Критики заявили, що в перших серіях надто багато необґрунтованої наготи та "графічних" сцен сексу.

Також Фокус писав, що Шерон Стоун виступила на захист скандального серіалу "Ідол".