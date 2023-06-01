Співачка Земфіра набула французького громадянства, — російські ЗМІ

Втім сама співачка вже спростувала чутки і заявила, що має лише одне громадянство – РФ.

З ранку російський Telegram-канал Shot повідомив, що співачка Земфіра отримала громадянство Франції. Вона виїхала з Росії невдовзі після початку війни в Україні. І часто з'являлася у компанії актриси Ренати Литвинової, яка вже давно мешкає в Парижі.

Втім, співачка вже спростувала чутки, заявивши, що вона не отримувала французького громадянства, і знову зажадала у російського Мін'юсту довести, що вона отримувала іноземне фінансування, через що її оголосили іноагентом.

"У низці пропагандистського мракобісся випливла інформація про нібито моє французьке громадянство. Пропаганда накидає і відпрацьовує. Я — громадянин Російської Федерації, і жодних інших громадянств у мене немає, і не буде", — написала Земфіра в соцмережах, зазначивши, що продовжує сплачувати податки в РФ, хоч і не живе там уже рік.

Пост Земфіри Фото: Скриншот

"Я люблю мою країну, але ненавиджу державу", — резюмувала співачка.

Втім, після Shot показав документи, які Земфіра надала під час заснування компанії її та Ренати Литвинової у сфері виконавського мистецтва "Рената".

Документи, нібито надані Земфірою Фото: Скриншот Документи, нібито надані Земфірою Фото: Скриншот

З них випливає, що Литвинова все ще громадянка РФ, а Земфіра вже немає. Обидві вони мешкають у престижному районі Парижа Сен-Дені.

"Вона сама надала ці дані французькому нотаріусу і в реєстр торгівлі Франції. Написала, що її громадянство — française. І підписала всі сторінки", — зазначає Shot.

У лютому 2023 року Мін'юст РФ включив Земфіру до списку "іноземних агентів", оголосивши, що вона "відкрито виступала на підтримку України, а також отримувала підтримку від іноземних джерел". Виконавиця оскаржила це рішення у суді.

Раніше Земфіра випустила антивоєнний альбом "Від Луки" всього із чотирма піснями. Композиції в альбомі присвячені темі війни, загрозі ядерного вибуху, кохання, смерті та розставання.