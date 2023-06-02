Пітт розповів, якого удару по його репутації завдала Джолі: до чого тут Україна

Адвокати Пітта намагаються оскаржити угоду Джолі з командою російського олігарха.

59-річний голлівудський актор Бред Пітт заявив, що Анджеліна Джолі таємно продала свою частку в його улюбленому французькому винограднику Міраваль "російському олігарху", щоб "завдати серйозної шкоди" йому і "збагатитися" у якості помсти за його спробу розділити опіку над їхніми шістьма дітьми., повідомляє DailyMail.com.

Видання стверджує, що про операцію з товстосумом Юрієм Шефлером з Росії Пітт дізнався з прес-релізу.

Як відомо, у колишнього подружжя було "взаємне та обов'язкове зобов'язання" у бізнесі Chateau Miraval вартістю 160 мільйонів доларів, й обидві сторони погодилися ніколи не продавати свою частку без дозволу один одного. Однак у 2021 році Пітту на очі потрапив документ, де було зазначено, що у нього з'явилися нові ділові партнери, яким Джолі продала свою половину.

Що ще гірше, покупець був частиною "пов'язаного з Росією" горілчаного конгломерату під керівництвом олігарха-мільярдера, який користується голлівудськими зв'язками для відмивання своєї репутації, стверджується в новому документі.

"Як буде продемонстровано в суді, дії Джолі були незаконними, вона завдала серйозних і навмисних збитків Пітту і безпідставно збагатилася", — йдеться в документі, поданому до Верховного суду Лос-Анджелеса й отриманого виключно DailyMail.com.

Шато Мираваль вже не перший рік є предметом суперечки між колишнім подружжям Фото: Getty Images

Пітт і Джолі розлучилися в 2016 році, але досі у них тривають суди через фінанси та опіку над дітьми. Остання сутичка почалася із затяжної ділової суперечки через Chateau Miraval, маєтки з 35 кімнатами та виноградника, які вони спільно придбали за 60 мільйонів доларів у 2011 році, та місця їхнього весілля три роки потому.

У документах, поданих до суду цього тижня, Пітт наполягає на тому, що він мав право першої відмови на частку своєї колишньої дружини у виноробні, розташованому в Коррані, на півдні Франції.

"Натомість, продавши виноробню Юрію Шефлеру, Джолі пов'язала Chateau Miraval з Росією, її гомофобними законами та вторгненням в Україну, що потенційно може заплямувати репутацію високо цінованого рожевого вина, стверджує Пітт", — пише таблоїд.

У своєму зустрічному позові Джолі звинуватила Пітта в тому, що він намагався змусити її продати свою компанію Mondo Bongo на "необґрунтованих умовах" і поширював неправду про те, що Шефлер був "союзником Володимира Путіна". Вона також стверджувала, що Пітт приховував активи і витрачав кошти маєтку на марнославні проекти, зокрема на басейн і розкішно прикрашені сходи, які перебудовували чотири рази.

"Єдине, що в перехресному позові Джолі зазначено правильно, це те, що вона і Пітт придбали Шато Міраваль як "люблячий будинок для своїх шістьох дітей. Як зазначено у Другій виправленій скарзі позивачів, Пітт та Джолі мали взаємні та обов'язкові зобов'язання, відображені у їх поведінці та заявах один одному з плином часу, що вони будуть тримати Miraval разом і, якщо настане час, то вони продадуть їхні частки окремо лише за згодою іншого", – наголошують адвокати Пітта.

Раніше Фокус писав, що у березні Бред Пітт продав свій величезний маєток у Лос-Анджелесі за рекордні 39 мільйонів доларів.