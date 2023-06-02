Рожеве безумство. Творці фільму "Барбі", розповіли, як створювався її ляльковий будинок
Прем'єра фільму "Барбі" Ґрети Ґервіґ відбудеться 21 липня, проте вже зараз світ захопила одержимість рожевим кольором та стилем найпопулярнішої ляльки у світі.
Будинок мрії Барбі у фільмі створювався за аналогією з ляльковим будиночком від Mattel. Але оскільки у фільмі потрібно було показати абсурдність та фальш, то режисерові довелося звернутися до досвідчених художників-постановників. Як створювався будиночок Барбі для Марґо Роббі, пише Architectural Digest.
"Немає ні стін, ні дверей. Будинок мрії передбачає, що у вас ніколи не буде нічого особистого — сховатися ніде", — зазначає Ґрета Ґервіґ.
Щоб втілити цей паноптикумний ігровий світ на екрані, Ґрета Ґервіґ найняла художницю-постановника Сару Грінвуд та декораторку Кеті Спенсер, лондонську команду, яка створила такі історичні світи, як "Гордість та упередження" та "Анна Кареніна".
Вони черпали натхнення в модернізмі середини століття Палм-Спрінгс, у тому числі в будинку Кауфмана Річарда Нейтрі 1946 року та інших інтер'єрах того часу.
Ні Грінвуд, ні Спенсер ніколи раніше не було Барбі, тому вони замовили Dreamhouse на Amazon для вивчення.
"Масштаб був досить дивним", — згадує Спенсер, пояснюючи, як вони скоригували химерні пропорції кімнат, зробивши їх на 23 відсотки менше за людський розмір для знімального майданчика.
"Стеля насправді знаходиться досить близько до голови, і потрібно всього кілька кроків, щоб перетнути кімнату. Це має дивний ефект: актори здаються великими в просторі, але загалом маленькими", — зазначає Ґрета Ґервіґ.
Будиночки Марго Роббі та інших мешканців Барбіленду звели на студії Warner Bros. Studios Leavesden в Англії. У ньому немає сходів, але є гірка та басейн. А на вулицю героїня Роббі потрапляє просто зістрибуючи з даху.
На другому поверсі в вбиральні Барбі є вітрини з іграшковими коробками, на яких закріплені вбрання. В точності, як продаються вбрання для Барбі у магазинах.
Для спальні Барбі команда поєднала узголів'я ліжка у формі мушлі, оббите оксамитом, з розшитим блискітками покривалом. Тим часом у її шафі можна побачити скоординоване вбрання у вітринах для іграшок.
"Це безперечно будинок для самотньої жінки", — говорить Грінвуд, відзначаючи, що, коли в 1962 році був проданий перший "Будинок мрії" (картонна розкладачка) для Барбі, жінка рідко володіла власним будинком. Спенсер додає: "Вона — справжня ікона фемінізму".
У Барбі, як і в попередніх фільмах, таких як "Маленькі жінки" та "Леді Берд", Ґрета Ґервіґ поставила за мету втілити в життя цілий світ.
"Ми буквально створювали альтернативний всесвіт Країни Барбі", — каже режисерка, прагнучи "справжньої штучності" за кожної можливості.
Як приклад вона наводить використання намальованого вручну фону, а не комп'ютерної графіки, щоб відобразити небо та гори Сан-Хасінто.
"Все має бути тактильно, тому що іграшки — це, перш за все, речі, яких ви торкаєтеся", — говорить Ґрета Ґервіґ.
І все мало бути рожевим.
Ґрета Ґервіґ зазначає, що вона хотіла дуже рожевий колір, і щоб його було багато. Вона каже, що тут керувалась власними відчуттями.
"Я не хотіла забувати те, що змусило мене любити Барбі, коли я була маленькою дівчинкою", — каже Ґрета. Смішно, але створення світу Барбі спровокувало дефіцит цього відтінку рожевого марки Rosco.
"У світі закінчився рожевий колір", — жартує режисерка.
Нагадаємо, раніше Марго Роббі, виконавиця ролі Барбі у фільмі, з'явилася у ляльковій фотосесії журналу Vogue.