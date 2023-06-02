38-річний Іраклі Макацарія вперше став батьком (фото)
У грузинського продюсера та його коханої народився син.
38-річний грузинський бізнесмен Іраклі Макацарія вперше став батьком. Про це він повідомив у своєму Instagram.
2 червня 2023 дружина Макацарії Ліза Чічуа, яка молодша за продюсера на 17 років, народила йому первістка. Як відомо, це хлопчик і його назвали Георгій.
Зокрема Макацарія, учасник шостого сезону шоу "Холостяк", показав, як його вітають родичі біля пологового будинку. Новоспечений батько не стримав емоцій та розплакався.
Судячи з того, що грузинський бізнесмен був у медичному халаті, можна припустити, що він був присутній на пологах.
"Вітаємо у світі, містер Георгій Макацарія", — підписав одну зі сторіс близький друг Іраклі.
Про стосунки Іраклі Макацарії та 21-річної Лізи Чічуа стало відомо навесні 2021, через рік вона сказала продюсеру "так" під час романтичної пропозиції в грузинських горах. А весілля вони зіграли влітку того ж року.
Про першу вагітність дружини учасник "Холостяка-6" розповів лише у травні 2023.
Нагадаємо, у квітні 2022 Іраклі Макацарія зробив пропозицію своїй коханій Лізі Чічуа.
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