Наталі Портман уперше зʼявилась на публіці після новин про зради чоловіка (фото)

Знаменитість посміхалася та знімала на телефон спортивну подію.

41-річна американська акторка Наталі Портман уперше вийшла на публіку після новин про зради чоловіка. Про це пише Daily Mail.

Зірка екрану ізраїльського походження відвідала футбольний матч L1 між "Парі Сен-Жермен" (ПСЖ) і "Клермон Фут 63" на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі, Франція.

Акторка посміхалася, спостерігаючи за спортивною подією з трибун стадіону. На захід вона прийшла в сірому блейзері поверх білої сорочки на ґудзиках і синіх джинсів. Волосся Наталі було розпущене, а до образу вона додала темні сонцезахисні окуляри.

Час від часу Портман фотографувала футбольний матч на свій телефон.

Наталі Портман у Парижі Фото: Getty Images

Чоловіка акторки, 45-річного колишнього танцюриста Бенджаміна Мільпʼє, не було з нею під час перегляду спортивної події на французькому стадіоні.

Незадовго до цього Мільпʼє запідозрили в зрадах його коханій. Танцюриста "зловили" за поцілунками з 25-річною активісткою. Втім, офіційно зіркова пара не коментувала інцидент. Повідомлялося, що вони намагаються зберегти шлюб заради двох спільних дітей.

Наталі Портман у Парижі Фото: Getty Images

Зокрема інсайдер стверджував, що ймовірний роман із кліматичною активісткою Каміль Етьєн був "коротким" і тепер "закінчився".

Наталі Портман з чоловіком Фото: Getty Images

Нагадаємо, Наталі Портман відвідала Каннський кінофестиваль-2023 у розкішній сукні від Dior.

Також Фокус писав про проблеми у шлюбі Наталі Портман та Бенджаміна Мільпʼє.