Демі Мур сходила на фермерський ринок із донькою та онукою (фото)

Демі Мур стала бабусею у квітні цього року.

60-річну американську акторку Демі Мур помітили разом зі своєю донькою Румер, а також маленькою онукою Луеттою Іслі Томас Вілліс. Вони насолоджувалися походом по магазинах на фермерському ринку. Про це пише Daily Mail.

Зірка "Янголів Чарлі", яку нещодавно помітили на прогулянці з дочкою Скаут у Нью-Йорку, віддала перевагу повсякденному комфортному образу. Мати трьох дітей одягла темно-зелені штани з великими кишенями спереду і додала зверху просту білу толстовку з капюшоном. Демі Мур доповнила свій образ парою барвистих кросівок зі шнурками та сонцезахисними окулярами. Акторка несла свого пухнастого улюбленця на прізвисько Плов у тканинному чорному слінгу.

Поруч з акторкою була її старша дочка, 34-річна Румер, яку вона ділить із колишнім чоловіком Брюсом Віллісом. Новоспечена мама одяглася для прогулянки у повністю чорний ансамбль. На ній також була бежева сумка-кенгуру, в якій була її мала Луетта.

Місяць тому Демі стала бабусею, чому дуже рада. Її старша дочка Румер народила дівчинку Луетту. Пологи проходили вдома у басейні, і мати підтримувала доньку в цей момент, як і обидві сестри породіллі.

Також Фокус писав, що Демі Мур продемонструвала стильний повсякденний костюм.