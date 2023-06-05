Гейлі Бібер продемонструвала ідеальний манікюр на літо 2023 (фото)

Знаменитість наслідує тренд на Barbiecore.

26-річна американська модель Гейлі Бібер продемонструвала ідеальний манікюр на літо 2023. Знімками дружина Джастіна Бібера ділиться у своєму Instagram з майже 50 млн підписників.

На червень 2023 зірка подіумів та бізнесвумен обрала яскравий дизайн покриття. Вона зробила ставку на жовтий, темно-рожевий та інші відтінки лаку, додавши різноманітні фігури, що зробило новий манікюр Гейлі ще більш особливим. У чомусь модель наслідувала "рожевий" тренд на Barbiecore у звʼязку в виходом у липні фільму "Барбі" з Марго Роббі та Раяном Гослінгом.

Формою нігтів донька Стівена Болдвіна обрала "миндаль".

Чудовим доповненням літнього манікюру стали татуювання Гейлі та масивні каблучки.

Новий манікюр Гейлі Бібер Фото: Hailey Rhode Baldwin Bieber/Instagram Новий манікюр Гейлі Бібер Фото: Hailey Rhode Baldwin Bieber/Instagram

"Ліва", "Права", — лаконічно підписала фото свіжого манікюру на фоні трави Гейлі Бібер, не розкривши імені свого нейл-майстра.

Як відомо, багато американських зірок звертаються за послугами до Тома Бачика. Саме він робить нігті Селені Гомес, Дженніфер Лопес, Ніколі Пельтц тощо.

Нагадаємо, Селена Гомес тим часом обирає неонові варіанти покриття на літо.

Також Фокус писав про ідею літнього манікюру 2023 від Дженніфер Лопес.