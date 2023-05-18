Надихаємось у зірок: який манікюр зробити на Останній дзвоник-2023

Дженніфер Лопес по-новому подивилася на французьку класику.

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53-річна американська співачка та акторка Дженніфер Лопес демонструє ідеальний манікюр на свято Останнього дзвоника-2023. Знімками своєї нової роботи ділиться відомий нейл-майстер Голлівуду Том Бачик в Instagram.

Зірка екрану обрала для закінчення весни та зустрічі літа бежевий відтінок з блискітками, видозмінивши класичний французький дизайн нігтів.

"💫 Небесний французький 💫 @JLO для @themothernetlix", — підписав свою роботу Том Бачик, адже Джей Ло наразі активно просуває свій новий фільм "Мати".

Формою послужив "заокруглений квадрат", а блискітками покрили вільний край нігтя.

Такий манікюр стане ідеальним варіантом для лінійки у школі, адже є одночасно стриманим та цікавим рішенням.

Новий манікюр Дженніфер Лопес

"Абсолютно божественно 😇✨🤍", "Ти дивуєш кожного разу 🤌🏼✨", "Ти завжди найкращий ❤️", — коментують нову роботу фоловери майстра, до якого звертаються Нікола Пельтц, Селена Гомес та інші зірки Голлівуду.

Новий манікюр Дженніфер Лопес

Нагадаємо, Джей Ло показала ідеальний манікюр на літо 2023.

Також Фокус писав про ідеальний манікюр на травень 2023 від Селени Гомес.