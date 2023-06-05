Леонардо Ді Капріо провів час на суперʼяхті з 22-річною моделлю (фото)

Особисте життя голлівудської зірки під пильним наглядом папараці.

48-річний американський актор Леонардо Ді Капріо проводить час на суперʼяхті з 22-річною моделлю. Про це пише Daily Mail.

Зірка фільму "Впіймай мене, якщо зможеш" продемонстрував свою статуру, ніжачись на сонці на яхті на Ібіці, Іспанія. До оскароносного актора приєдналися кілька друзів і 22-річна модель Меган Рош.

Лео засмагав без сорочки, одягнувши пару ніжно-блакитних шортів на борту розкішного судна. Актор виглядав розслабленим і невимушеним, коли прогулювався палубою після того, як сів у судно з друзями.

22-річна Меган була в глибокому темно-синьому купальнику в поєднанні з джогерами з низькою посадкою та сорочкою в тон.

Раніше повідомлялося, що Ді Капріо проводив час зі своєю близькою подругою, супермоделлю Іриною Шейк.

Актор та 37-річна зірка подіумів, яка виховує дитину від Бредлі Купера, були на святкуванні дня народження Наомі Кемпбелл у Каннах.

Російська супермодель, яка живе в Нью-Йорку, також була серед тих, хто відвідав прем'єру його останнього фільму "Вбивці місячної квітки".

Вони давно знайомі і обидва були на Coachella цієї весни, хоча офіційно зірки "просто друзі".

Леонардо Ді Капріо на яхті

Зокрема Леонардо Ді Капріо зв’язували з моделлю Джіджі Хадід після того, як пару помітили на одних і тих же заходах і вечірках.

Джерела повідомили, що Джіджі, яка виховує дворічну доньку Хай від співака Зейна Маліка, і Лео все ще дружать і зустрічаються, коли "дозволяє їхній напружений графік".

Леонардо Ді Капріо Фото: Getty Images

Нагадаємо, Леонардо Ді Капріо познайомив свою подругу з мамою.

Також Фокус писав про звинувачення Леонардо Ді Капріо в екологічному лицемірстві.