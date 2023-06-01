Леонардо Ді Капріо познайомив свою подругу з мамою (фото)

Оскароносному акторові часто приписують романи з моделями.

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48-річний американський актор Леонардо Ді Капріо зробив перерву у вечірках та відпочинку, щоб провести час зі своєю мамою Ірмелін Інденбіркен та моделлю Нілам Гілл. Про це пише PageSix.

На фотографіях, ексклюзивно отриманих таблоїдом, можна побачити, як зірка "Титаніка" поводиться стримано, залишаючи Chiltern Firehouse у Лондоні. Мама кінозірки також була сфотографована на виході із зали зі своїм кавалером, а 28-річна індійсько-британська модель йшла за нею.

Ді Капріо був у своєму звичайному образі: чорний бомбер, сині джинси, білі кросівки та фірмова чорна бейсболка. Він також приховав своє обличчя чорною маскою. Інденбіркен та Гілл обрали образи total black.

Тиждень тому Ді Капріо та Гілл були помічені виходом з готелю Martinez у Каннах разом з декількома іншими дівчатами. Хоча подробиці про статус відносин між актором і моделлю невідомі, ця зустріч відбулася майже через місяць після того, як він провів час із колишньою Джіджі Хадід.

Також Фокус писав, що Леонардо ді Капріо провів час на яхті з таємничою брюнеткою.