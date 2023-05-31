Леонардо Ді Капріо можуть звинуватити в екологічному лицемірстві

Борець за збереження клімату Леонардо Ді Капріо ризикує бути звинуваченим в еколицемірстві.

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Леонардо Ді Капріо ризикує бути звинуваченим в екологічному лицемірстві, оскільки його бачили, коли він вилітав із Порто-Черво, Сардинія, через приватний аеропорт. Про це пише Daily Mail.

48-річний актор, відомий активіст у боротьбі зі зміною клімату, сів у літак у приватному аеропорту Ольбії, який має власний термінал для приватних літаків. В останні місяці він подорожував між США та такими містами, як Лондон, Мілан та Париж, проїхавши понад 12 000 миль.

Зірка "Вовка з Волл-стріт" для поїздки обрав комфортний образ, одягнувши чорну футболку, сині джинси та білі кросівки. Сіра кепка та сонцезахисні окуляри завершили ансамбль актора.

Раніше Ді Капріо зазнав різкої критики за використання приватних літаків, які споживають багато бензину. У 2016 році його висміяли за те, що він здійснив 8000-мильну поїздку приватним літаком з Європи до Нью-Йорка, щоб отримати нагороду за свою екологічну активність.

Викиди вуглецю для приватних літаків різняться, але, за деякими даними, вони більш ніж у 37 разів вищі, ніж для комерційних літаків.

Нагадаємо, напередодні Леонардо ді Капріо провів час на яхті з таємничою брюнеткою.

Також Фокус писав, що Леонардо Ді Капріо намагався втекти від папараці на вечірці Vogue та Chopard у Каннах, коли його сфотографували в оточенні кількох дівчат.