Колишній чоловік Ані Лорак одружився в Конча-Заспі (фото, відео)
Турецький підприємець виголосив тост "За Україну".
Турецький бізнесмен та колишній чоловік Ані Лорак Мурат Налчаджіоглу ділиться кадрами свого весілля в Instagram.
Напередодні підприємець, який відкрито підтримує Україну, одружився зі своєю обраницею, візажисткою Лілією з Києва. Зокрема наречений показав кілька зворушливих моментів з церемонії, що пройшла в Конча-Заспі.
На одному з відео у сторіс було чути, як ексчоловік Ані Лорак піднімає тост "За Україну". Мурат Налчаджіоглу, маючи турецьке громадянство, залишається в Україні та будує тут бізнес.
"Єдине ціле, єдина Україна", — підписав одне з фото у соцмережах бізнесмен.
Тим часом Лілія подякувала всім за привітання.
"Хочу щиро подякувати всім за привітання 🥰❤️ нашим близьким та друзям які були поруч і розділили з нами це свято 💐❤️", — написала дружина Мурата Налчаджіоглу у своїх соцмережах.
Закохані часто діляться спільними кадрами зі своїми підписниками.
Зазначимо, що Налчаджіоглу розлучився зі співачкою Ані Лорак, яка продовжує мовчати про війну та мешкати в РФ, у 2019 році. Від їхнього союзу підростає донька Софія.
Нагадаємо, Мурат Налчаджіоглу показав відпочинок з нареченою та донькою у Швейцарії.
Також Фокус писав про несподівану заяву щодо війни в Україні від ексчоловіка Ані Лорак.